Célébration du 20ème anniversaire de la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

Le Ministère de la Santé et de la Protection sociale, en collaboration avec ses partenaires du comité national de coordination de l’appui du Fonds mondial, de la société civile, célèbre les 20 années de la création du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

A l’instar de 20 autres pays africains, le Ministère de la Santé et de la Protection sociale participe à la caravane de la torche organisée par la société civile, qui symbolise les milliers de vies sauvées.

La torche venant du Ghana sera reçue à Dakhla le 6 novembre, avant de la remettre à la Tunisie, coïncidant avec la célébration du 46ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

Le Maroc a été le premier pays de la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord et le 7ème au monde à recevoir des subventions successives du Fonds mondial de plus de 130 millions US $ pour la lutte contre le sida et la tuberculose. Cet appui complémentaire aux investissements nationaux en termes d’infrastructures, d’équipements et de ressources humaines et la mobilisation des différents partenaires, ont permis d’éviter plus de 27 000 décès et plus de 50 000 nouvelles infections liés au sida.

La lutte contre l’infection VIH et la tuberculose continuera de constituer une des priorités sanitaires dans notre pays, en vue d’éliminer ces deux problèmes de santé publique à l’horizon de 2030.