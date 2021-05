Cent quarante migrants irréguliers interceptés au large de la Libye (OIM)

Cent quarante migrants ont été interceptés dimanche matin au large de la Libye, a annoncé l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).

Ces migrants, interceptés par les garde-côtes libyens, ont été ramenés à Tripoli, a précisé, dans un tweet, Mme Safa Msehli, chargée de la communication au bureau de l’Organisation internationale pour les migrations en Libye.

La responsable a ajouté qu’ils seront détenus dans des centres destinés à l’accueil des migrants sans donner de précisions sur leur nationalité.

Le 22 avril dernier, 130 migrants clandestins subsahariens ont trouvé la mort après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye.

Les départs de migrants depuis les côtes libyennes ont augmenté considérablement en 2020, comparé à la même période de 2019, selon l’ONU.

Plus de 100.000 migrants ont tenté de traverser la Méditerranée en 2019 et plus de 1.200 ont péri en mer, selon l’OIM.

D’après l’OIM, plus de 6.000 migrants irréguliers ont été secourus au large des côtes libyennes depuis le début de l’année, dont des femmes et des enfants.

( Avec MAP )