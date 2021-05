Cérémonie de clôture de la 1ère édition des Olympiades Régionales de l’Entreprenariat

La Direction Régionale de l’Office de Formation Professionnelle et de Promotion de Travail (OFPPT) Béni Mellal – Khénifra a organisé, en partenariat avec le Centre Régional d’Investissement (CRI) Béni Mellal – Khénifra et l’Association pour la Promotion de l’Éducation et de la Formation à l’Étranger (APEFE), le 20/05/2021, la cérémonie de clôture et de remise des prix aux gagnants de la première édition des Olympiades Régionales de l’Entreprenariat.

Cette cérémonie organisée à la Chambre d’Agriculture de Béni Mellal – Khénifra, marque l’aboutissement d’une compétition qui s’est étalée sur quatre mois, et qui a connu la participation de plus de 130 stagiaires appartenant à 31 établissements de l’OFPPT sur cinq provinces de la Région Béni Mellal – Khénifra.

Ce parcours a été marqué par l’organisation de plusieurs workshops d’idéation et de mise au point des idées de projets, suivis des ateliers de formation touchant tous les aspects de montage de projets et de création des entreprises.

La compétition s’est organisée sous forme de deux tours éliminatoires, qui se sont tenus aux niveaux des 31 établissements et des 6 complexes provinciaux de l’OFFPT, et qui ont permis la sélection de 13 projets portés par 24 stagiaires. Ces 13 projets ont été présentés, dans la phase finale tenue le 19/05/2021, devant un jury composé des experts appartenant aux différents établissements constituant l’écosystème d’accompagnement des entrepreneurs au niveau de la Région (OFPPT, APEFE, CRI, CGEM, ANAPEC, Banques, … etc), et qui a sélectionné cinq projets pour recevoir les prix de la compétition, et pour bénéficier d’un programme spécifique d’accompagnement offert par le programme IZDIHAR.

« Nous souhaitons à travers ces olympiades initier une dynamique au niveau des établissements de la formation Professionnelle pour encourager les stagiaires à considérer l’entrepreneuriat comme une option viable et attractive pour leurs perspectives de carrière », précise M. Adil AZMI, Directeur du Pôle « Maison de l’Investisseur » au CRI Béni Mellal – Khénifra, « Ces olympiades seront généralisées dans les années à venir sur l’ensemble des institutions de formation et d’éducation y compris au niveau des lycées de la Région » poursuit M. AZMI.

Cette édition a été caractérisée par la participation d’un nombre très important de stagiaires appartenant aux différentes filières de la formation professionnelle, permettant une très grande richesse dans les idées de projets innovantes et originales présentées à la compétition.

Monsieur Abdelouahab DLIA, le Directeur Régional de l’OFPPT a déclaré que « l’objectif de cet événement est d’assurer une plus grande ouverture des établissements de la formation professionnelle (OFPPT) sur leur environnement socio-économique et nous continuerons à accompagner tous nos stagiaires et lauréats porteurs de projets de notre région pour la concrétisation de leurs projets en collaboration avec l’ensemble des acteurs de notre écosystème ».

MAHJOUB CHAHINE, Directeur de Formation et d’Accompagnement à l’APEFE s’est félicité de sa part de la réussite de ces olympiades en précisant que « l’enthousiasme des stagiaires et la pertinence des projets présentés à la compétition témoignent de la qualité de l’offre de formation de l’OFPPT qui doit multiplier ce genre d’initiatives, conformément aux objectifs stratégiques du programme AJI, afin de stimuler davantage l’esprit d’entreprise auprès des jeunes en général et particulièrement les stagiaires et les lauréats de la formation professionnelle ».