CESE: Benmoussa présente les grandes lignes du rapport général sur le NMD

Le président de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD), Chakib Benmoussa, a présenté jeudi devant la session extraordinaire du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), les grandes lignes du rapport général relatif au nouveau modèle de développement (NMD).

Lors de cette session, présidée par Ahmed Reda Chami, président du CESE, M. Benmoussa a indiqué que le NMD préconise le partage des richesses et des opportunités pour tous, le développement des capacités et des compétences des citoyens, le renforcement de l’inclusion, de la justice sociale et de l’équité ainsi que la préservation des ressources dans les territoires.

Afin de concrétiser cette ambition, M. Benmoussa a insisté sur cinq paris d’avenir dans des domaines stratégiques à savoir la recherche et innovation, le numérique, l’énergie, le financement et le “Made in Morocco”.

Le rapport, a-t-il dit, propose des orientations sur les sujets clés de développement, citant à cet égard les axes stratégiques de transformation à savoir une économie productive, diversifiée et créatrice de valeur et d’emplois de qualité, des opportunités d’inclusion pour tous et un lien social consolidé, un capital humain renforcé et mieux préparé pour l’avenir et un ancrage dans les territoires pour renforcer la résilience et la durabilité.

De son côté M. Chami, s’est dit fier des apports du CESE, depuis 2019, à la mise en œuvre de ce grand projet, ainsi que de sa contribution, au côté des membres du Conseil, aux travaux de cette commission, mettant en avant les rapports et les recommandations du CESE qui ont été considérés comme référentiel pour l’élaboration des orientations du NMD.

M. Chami a souligné, en outre, que le Conseil a tenu à transmettre les préoccupations et les aspirations de la société civile ainsi que ses propositions, saluant par la même occasion M. Benmoussa, ainsi que l’ensemble des membres, pour la réussite de ce chantier national prometteur après plusieurs mois de collaboration et de réflexion collective.

Ont pris part à cette session extraordinaire de l’assemblée générale, tenue en mode hybride, des membres du Conseil Économique, Social et Environnemental.

( Avec MAP )