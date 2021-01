CGEM :‎ ‎4ème édition du Baromètre “Performance du secteur privé”‎

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) lance la 4ème édition de son ‎Baromètre “Performance du secteur privé”, en partenariat avec Inforisk, leader marocain de la Data ‎Economy. ‎

Ce baromètre offre aux acteurs publics et privés une opportunité supplémentaire d’analyser les ‎principales tendances liées à l’activité des entreprises marocaines, particulièrement en cette ‎période de crise, à travers le suivi régulier d’indicateurs tels que l’évolution du chiffre d’affaires, ‎l’emploi, le financement et les délais de paiement. Il vise également à challenger les acteurs de ‎l’écosystème entrepreneurial et d’orienter les priorités pour la mise en place de mesures ‎d’accompagnement et de soutien des entreprises et des secteurs.‎