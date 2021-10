Chambre des conseillers: élection des membres du bureau et des présidents des commissions permanentes

La Chambre des conseillers a tenu, dimanche, une séance plénière consacrée à l’élection des membres du bureau de cette institution et des présidents des commissions permanentes, conformément aux dispositions de l’article 63 de la Constitution.

Ainsi, Mohamed Hanine du groupe du Rassemblement National des Indépendants (RNI) a été élu premier vice-président de la Chambre des conseillers, Ahmed Akhchichine du groupe Authenticité et Modernité, deuxième vice-président, Fouad Qadiri du groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, troisième vice-président, Mehdi Atmoun du groupe haraki, quatrième vice-président et Abdeslam Belkchour du groupe socialiste, cinquième vice-président.

Il a été par la suite procédé à l’élection des trois questeurs de la Chambre à savoir: Mohamed Salem Benmasoud du groupe de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), Miloud Maassid du groupe de l’Union marocaine du travail (UMT) et Abdelilah Hafdi du groupe de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ainsi que des trois secrétaires de la Chambre: Mustapha Moucharik et Jawad Hilali du groupe RNI et Safia Belfakih du groupe Authenticité et Modernité.

→ Lire aussi : Élection de Naam Miyara nouveau président de la Chambre des conseillers

S’agissant des présidents des commissions permanentes, Aziz Mknif , du groupe socialiste a été élu président de la commission de justice, de législation et des droits de l’Homme, Messaoud Agnaou du groupe Authenticité et Modernité, président de la commission des finances, de la planification et du développement économique, Abderrahmane Ablila du RNI, président de la commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures de base et Neila Mia Tazi du groupe de la CGEM présidente de la commission des Affaires étrangères, de la défense nationale et des Marocains résidant à l’étranger.

Abderrahman Drissi du groupe haraki a été élu président de la commission de l’enseignement et des affaires culturelle et sociale, et Othmane Tarmounia du groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, président de la commission des secteurs productifs.

Cette séance a été également marquée par la présentation des présidents et des membres des groupes et groupements parlementaires à la Chambre des conseillers.

Il s’agit de Mohamed Bakouri président du groupe du RNI, Al Mourabit El Khammar président du groupe Authenticité et Modernité, Abdeslam Lebbar président du groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, Moubarek Sebai président du groupe haraki, Youssef Iddi président du groupe socialiste, Abdellatif Moustaqim président du groupe de l’UGTM, Mohamed Youssef Alaoui président du groupe de la CGEM et Amal El Amri présidente du groupe de l’UMT.

Les coordinateurs des groupements ont été également présentés à savoir: Abdelkarim Chahid coordinateur du groupement constitutionnel démocratique et social, Khalihenna al Krach coordinateur du groupement de la Confédération démocratique du travail et Mustapha Dahmani coordinateur du groupement de la justice sociale et du développement durable.

A rappeler que M. Naam Miyara a été élu samedi président de la Chambre des conseillers.

( Avec MAP )