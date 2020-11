Chambre des représentants: Le développement des provinces du Sud au centre de la séance mensuelle de politique générale prévue lundi prochain

Les questions relatives au développement dans les provinces du Sud seront au menu de la séance mensuelle de politique générale à la chambre des représentants, prévue lundi prochain.

Dans le cadre des dispositions de l’article 100 de la Constitution, en particulier son troisième paragraphe et des dispositions du règlement intérieur de la Chambre, le Bureau a décidé de consacrer la séance plénière mensuelle des questions de politique générale adressées au Chef du gouvernement, prévue lundi 30 novembre, au thème “les programmes de développement dans les provinces du Sud”, indique la Chambre dans un communiqué, publié suite à la réunion hebdomadaire de son bureau.

A cette occasion, le président de la chambre, Habib El Malki, et les membres du bureau ont souligné l’importance des projets réalisés au niveau de ces provinces, ainsi que les chantiers lancés dans le cadre d’un projet de développement intégré dans les provinces du Sud ouvrant des perspectives prometteuses pour toutes ces régions tant sur les plans économique et social, qu’au niveau des infrastructures.

Le président et les membres du bureau ont exprimé leur appréciation et leur fierté de la sage politique menée par le Maroc sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI face aux adversaires et ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume, ainsi que leur considération des acquis diplomatiques que connait la cause nationale.

