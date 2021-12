Chambre des représentants: Mme Ammor présente les mesures de relance du tourisme intérieur

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatima-Zahra Ammor, a passé en revue, lundi à Rabat, les mesures prises au niveau du ministère ainsi que des autres départements concernés pour relancer le tourisme intérieur.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants, sur la situation du tourisme intérieur à la lumière de la crise liée au Covid-19, Mme Ammor a fait savoir que dans le but mettre en place les bases solides d’un développement durable du tourisme intérieur, une étude a été menée en collaboration avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT) en vue d’identifier les exigences du client marocain concernant le produit touristique national.

Dans ce sens, la ministre a relevé que cette étude a permis de jeter la lumière sur les préférences des Marocains en termes d’activités notamment le tourisme balnéaire, les visites de villes et des sites naturels et historiques, ainsi que les activités sportives dont les sports nautiques.

→Lire aussi : Face à un secteur touristique asphyxié, la ministre du tourisme appelle à « résister »

Suite à cette étude et dans le cadre de ses programmes visant à assurer une adéquation entre l’offre et la demande, a-t-elle poursuivi, le ministère encourage les investissements dans les produits touristiques les plus demandés par les touristes marocains, ainsi que la création de stations touristiques avec des offres tarifaires adaptées au pouvoir d’achat des touristes marocains.

Et de soutenir que le ministère se penche, dans le cadre de partenariats avec d’autres départements ainsi qu’avec les collectivités locales, sur l’amélioration de l’attractivité du produit touristique en faveur des touristes marocains, à travers notamment la valorisation des anciennes médinas et la création de circuits touristiques, l’animation culturelle et la promotion des activités sportives.

Elle a, en outre, noté que l’ONMT a mis en place un programme ambitieux de promotion du produit marocain, ajoutant que son département collabore avec le ministère de l’Economie et des finances pour la mise en place de chèques-vacances qui permettront de réduire les frais de voyage et de promouvoir ainsi le tourisme intérieur.

(Avec MAP)