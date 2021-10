Changement climatique: la Commission européenne et l’UEFA lancent une campagne de sensibilisation

La Commission européenne et l’Union des associations européennes de football (UEFA) ont lancé lundi une nouvelle campagne visant à sensibiliser le public à l’urgence climatique et à inciter davantage de personnes à agir pour protéger l’environnement.

Dans le cadre de cette campagne intitulée « EveryTrickCounts », un clip vidéo, mettant en vedette des stars mondiales du ballon rond comme Luís Figo et Gianluigi Buffon, sera diffusé dans 57 pays lors de pauses publicitaires télévisées pendant La Ligue des champions de l’UEFA et d’autres compétitions majeures.

Cette vidéo illustre « la manière dont des changements simples dans notre vie quotidienne peuvent faire la différence en matière de protection de l’environnement« , indique la Commission européenne.

La vidéo sera diffusée également sur les réseaux sociaux et dans les stades de football lors des rencontres de la Ligue des champions pour hommes et femmes, de la Ligue Europa et des ligues de jeunesse de l’UEFA, précise-t-on.

« Le football rapproche notre continent et notre planète. Pour continuer à profiter de notre sport préféré, nous devons gagner la lutte contre le changement climatique, en équipe. Je suis ravi que l’UEFA et la Commission européenne lancent cette campagne pour soutenir nos objectifs climatiques« , a souligné Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du pacte de l’UE pour le climat.

Cette campagne commune s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’UEFA en faveur du pacte européen pour le climat, une initiative à l’échelle de l’UE invitant les citoyens, les communautés et les organisations à participer à l’action pour le climat et à construire une Europe plus verte.

( Avec MAP )