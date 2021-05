Changements de leadership au niveau des entités d’Allianz Africa au Kenya et au Sénégal

Allianz Africa a annoncé des changements de leadership au niveau de ses entités opérationnelles au Kenya et au Sénégal.

Adja Samb, actuellement Directrice Générale d’Allianz Sénégal a été nommée Directrice Générale de Jubilee Allianz General Insurance Limited au Kenya, à effet du 1er Juillet 2021.

Elle succédera à Catherine Igathe, actuellement Directrice Générale de Jubilee Allianz General Insurance Limited au Kenya, qui quittera la compagnie à mi-Juillet afin de poursuivre d’autres opportunités.

“Je tiens à remercier personnellement Catherine pour son engagement au cours des 15 derniers mois et pour son soutien dans la transition vers Jubilee Allianz. Je souhaite à Adja et à son équipe tout le meilleur pour l’avenir” , a déclaré Nizar Juma, Président de Jubilee Allianz General Insurance Limited au Kenya, et de Jubilee Holdings Limited.

Dans son précédent rôle, Adja a piloté l’acquisition et l’intégration d’une compagnie d’assurance au Maroc au niveau du groupe Allianz en 2016. En tant que Directrice Générale d’Allianz Sénégal depuis 2019, elle a conduit des changements culturels en mettant en place une organisation axée sur les résultats avec des indicateurs clés et des outils de mesure de la performance. Adja a occupé des postes clés dans le secteur de l’assurance en Europe et en Afrique.

« Adja est le leader idéal pour intégrer et transformer Jubilee Allianz General Insurance Limited au Kenya en une entité prête à assurer l’avenir de tous nos clients et partenaires. Sa vaste expérience dans le secteur de l’assurance, dans la transformation des entreprises ainsi qu’en Afrique sera très utile à Jubilee Allianz », a déclaré Coenraad Vrolijk, Directeur Général Régional d’Allianz Africa.

Demba Sy rejoint le Conseil d’Administration de Jubilee Allianz General Insurance Limited au Kenya et continuera d’assurer en parallèle ses fonctions actuelles en tant que Directeur Général d’Allianz Insurance Company of Kenya Limited jusqu’à ce que le portefeuille de la compagnie soit consolidé avec celui de Jubilee Allianz General Insurance Limited au Kenya. Son rôle de leadership par la suite sera annoncé ultérieurement.

Philip Kimani, l’actuel Directeur Financier de Jubilee Allianz General Insurance Limited au Kenya, quittera la compagnie à fin mai 2021 afin de poursuivre d’autres opportunités.

Isaac Adomako lui succèdera en tant que Directeur Financier de Jubilee Allianz General Insurance Limited au Kenya.

Avant sa nomination, Isaac a occupé des postes clés au sein d’Allianz Ghana pendant 9 ans, d’abord en tant que Responsable d’Audit puis en tant que Directeur Administratif et Financier.

Dans son précédent rôle, il était en charge des questions statutaires et des sujets administratifs. Il a également travaillé avec le management local afin de mettre en place un système de contrôle interne solide.

Avant de rejoindre Allianz, Isaac a travaillé en tant que Directeur Financier pour une grande institution financière et pour une banque d’affaires en tant que Responsable de Reporting au Ghana.

Amine El Kernighi, actuellement Directeur Régional du Réseau Agents chez Allianz Africa, prendra la relève en tant que Directeur Général d’Allianz Sénégal. Sa nomination prend effet le 1er juin 2021.

Amine a débuté sa carrière dans le secteur de l’assurance en 2004. Il a occupé plusieurs postes dans la prévention des sinistres, la gestion des risques et l’audit interne. En 2012, il est nommé Chief Sales and Distribution Officer d’une compagnie d’assurance au Maroc qui a ensuite été acquise par Allianz et a piloté la transformation et la stratégie de croissance du marché des particuliers de l’entité jusqu’en 2018. En 2019, il est nommé Chief Transformation Officer d’Allianz Maroc.

Amine est membre non exécutif du Conseil d’Administration d’Allianz Sénégal depuis 2018.

Actuellement basé à Casablanca, Amine s’installera à Dakar ultérieurement.

Toutes les nominations mentionnées ci-dessus sont soumises à l’obtention des approbations réglementaires et des autorisations nécessaires.

« Avec ces changements de leadership, nous visons à renforcer les activités d’Allianz sur le continent et à accélérer la transformation de nos entités afin de toujours mieux servir nos clients », a déclaré Coenraad Vrolijk, CEO Régional d’Allianz Africa.