Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum visite le pavillon du Maroc à «L’Expo 2020 Dubaï»

Son Altesse Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice-président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï, a visité, jeudi, le pavillon du Maroc à l’Exposition Universelle «Expo 2020 Dubaï».

Son Altesse Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, a effectué à cette occasion une tournée dans le pavillon marocain placé sous le signe « Des origines inspirantes vers un progrès durable », où des explications lui ont été fournies par le directeur du pavillon, Jihad Chakib, sur ses différentes composantes, qui reflètent le patrimoine civilisationnel de la nation Marocaine à l’histoire millénaire.

Lors de cette tournée, qui s’est déroulée en présence également du Consul Général du Royaume du Maroc à Dubaï, Khalid Bencheikh, Son Altesse Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum a visité quelques-unes des treize salles du pavillon marocain, qui met en lumière l’expérience du Royaume du Maroc dans le domaine de l’innovation et des technologies de pointe, ainsi que les dernières avancées dans les domaines du développement durable et de l’environnement, en plus des sciences et des arts.

Situé au cœur du District Opportunité, près du pavillon des Émirats Arabes Unis et non loin d’Al Wasl Plaza, monument central du site d’Expo 2020 Dubaï, le Pavillon Maroc constitue une plateforme de partage de la vision stratégique du Royaume pour un avenir plus durable.

En plus d’une programmation artistique, culturelle, économique et scientifique diversifiée, le Pavillon Maroc met l’accent sur l’engagement du Maroc en faveur de l’avenir de la planète terre, la richesse d’un pays fort de ses compétences et la dynamique du développement dans laquelle le pays s’est engagé.

«L’Expo 2020 Dubaï», dont l’organisation a été reportée l’année dernière en raison de la pandémie du Coronavirus, se tient sur une superficie de 4,38 kilomètres carrés, sous le slogan «Connecter les esprits, construire le futur».

L’un des plus grands rassemblements culturels dans le monde, cet événement international est considéré comme un incubateur des idées les plus influentes, stimulant l’échange de nouvelles visions et incitant à trouver des solutions réalistes aux vrais défis mondiaux.

L’exposition universelle Dubaï 2020 est la première du genre à être organisée dans la région Moyen-Orient, Afrique, Asie du Sud.

( Avec MAP )