Chine-Afrique : ‎Bank of Africa et CADFund signent un partenariat économique ‎

Bank of Africa et le Fonds de Développement Chine-Afrique (CADFund) ont signé, vendredi 15 ‎janvier, un partenariat qui vient confirmer le rôle joué par la banque dans le rapprochement ‎économique entre la Chine et l’Afrique.‎

A cet effet la banque a fait savoir qu’”il s’agit d’une coopération prometteuse visant à cofinancer ‎l’investissement chinois en Afrique, soit par la mise en place de joint-ventures ou par le ‎financement bancaire direct en s’appuyant sur le large réseau africain du Groupe”.‎

Et de poursuivre que “Les deux parties s’engagent à capitaliser sur leur maîtrise respective des ‎marchés chinois et africains pour créer de la valeur à leurs clients et partenaires”. Ce partenariat, ‎dont la cérémonie de signature s’est déroulée par visio-conférence en présence de Othman ‎Benjelloun, président du groupe Bank of Africa et de Song Lei, président du CADFund, a pour ‎objectif de “promouvoir, faciliter et cofinancer les entreprises chinoises souhaitant s’implanter ‎dans la cité Mohammed VI Tanger Tech”.‎

Il y a lieu de souligner que CADFund dispose d’une capacité de financement de 10 milliards de ‎dollars US, exclusivement dédiés à l’investissement productif en Afrique.‎

Il s’agit, en effet, d’un Fonds de développement créé en juin 2007 parmi les huit mesures ‎annoncées par le gouvernement Chinois, lors du sommet de Beijing du Forum sur la coopération ‎Chine-Afrique en 2006, pour mettre en œuvre une coopération pragmatique avec l’Afrique.‎