Chine/Covid-19: un deuxième vaccin anti-Covid approuvé

L’autorité chinoise de régulation des médicaments a approuvé “sous conditions” un deuxième vaccin contre la Covid-19, le CoronaVac de Sinovac, a indiqué samedi le laboratoire pharmaceutique.

Cette autorisation intervient après plusieurs essais du vaccin dans des pays tels que le Brésil et la Turquie, même si “les résultats en termes d’efficacité et de sécurité doivent être encore confirmés”, a indiqué Sinovac dans un communiqué. Par ailleurs, la Chine a décidé de fournir 10 millions doses de vaccins contre le Covid-19 au dispositif onusien Covax, destiné notamment à aider les pays défavorisés à lutter contre le virus. Le système piloté par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comporte un mécanisme de financement pour les pays défavorisés et vise à fournir d’ici fin 2021 des doses à au moins 20% de la population des nations y participants.

Avec MAP