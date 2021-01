Chine/Covid19 : Sept vaccins en phase III des essais cliniques (Responsable)

Sept vaccins chinois contre le COVID-19 sont entrés dans leurs essais cliniques de phase III, selon un responsable du ministère des Sciences et des Technologie, rapporte dimanche l’agence de presse Chine Nouvelle.

La Chine compte actuellement seize vaccins auto-développés contre cette pandémie en cours d’essais cliniques, a déclaré Wu Yuanbin, directeur de la science et de la technologie pour le développement social au sein du ministère. Un vaccin inactivé développé par la société Beijing Biological Products Institute Co. Ltd. sous l’égide du China Biotec national Group, affilié à Sinopharm, a été le premier, le mois dernier, à obtenir l’autorisation conditionnelle de mise sur le marché émise par l’Administration nationale des produits médicaux. Les résultats provisoires de ces essais cliniques de phase III montrent une efficacité de 79,34% contre le virus, relève Chine Nouvelle.

Avec MAP