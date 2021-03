Chine: La construction du plus grand radiotélescope du monde prévue pour juillet prochain

La construction du Square Kilometer Array (SKA), le plus grand radiotélescope du monde, devrait commencer en juillet, a indiqué Wu Xiangping, scientifique en chef de l’équipe chinoise du SKA, cité par l’agence de presse Chine Nouvelle.

Avec l’avancement du projet SKA de la conception à la phase de mise en œuvre, on estime que 10% du SKA sera achevé et mis en service pour l’observation d’ici 2028, a-t-précisé de même source. SKA, un projet international, sera financé, construit et géré conjointement par plus de 10 pays, la Chine étant l’un des sept membres fondateurs et signataire de la Convention sur l’observatoire SKA signée en 2019.

L’équipe chinoise du SKA va mener des recherches dans 10 domaines, y compris la détection de la réionisation cosmique, la recherche de pulsars, la mesure du temps et le test de théorie gravitationnelle, au cours des 10 prochaines années, a fait savoir M. Wu, qui est également membre du 13e Comité national de la Conférence consultative politique du Peuple chinois, organe consultatif politique suprême du pays asiatique.

