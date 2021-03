Chine: l’aéroport de Shenzhen classé parmi les meilleurs du monde en 2020

L’aéroport de Shenzhen, ville de la province chinoise du Guangdong (sud), s’est classé en 2020 parmi les huit meilleurs aéroports avec un débit de passagers supérieur à 40 millions de voyageurs, selon les résultats de l’évaluation annuelle de la qualité des services des aéroports du monde (ASQ, pour Airport Service Quality) du Conseil international des aéroports, ont annoncé mardi les médias officiels.

Il s’agit de la plus haute distinction professionnelle internationale que peuvent obtenir les gérants d’aéroport. Quelque 348 aéroports ont fait l’objet de cette évaluation en 2020.

L’aéroport de Shenzhen s’est distingué par son niveau de transformation numérique, notamment en matière de contrôle de la sécurité ainsi qu’en ce qui concerne ses équipements et ses services, ce qui en a fait une référence pour les aéroports souhaitant faciliter davantage le voyage des passagers avec des moyens intelligents.

À ce jour, des moyens en libre-service sont disponibles à l’aéroport de Shenzhen pour faciliter le remplissage des formalités avant l’embarquement, l’enregistrement et le suivi des bagages déposés, ainsi que les contrôles de sécurité, concernant respectivement plus de 80%, près de la moitié et la quasi-totalité des voyageurs à l’intérieur du pays asiatique.

( Avec MAP )