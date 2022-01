Chine : l’Institut de Technologie de Pékin ouvre des bourses aux étudiants marocains

Des bourses d’études sont désormais ouvertes aux étudiants marocains souhaitant poursuivre leurs études supérieures à l’Institut de technologie de Pékin, en cycle de master ou doctorat, a annoncé ce lundi le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation. ( https://twitter.com/ DcpEnsSup/status/ 1480468496828055553?s=20 )

Cette initiative entre dans le cadre du programme Chinese Government Scholarship, qui sera mis en place à partir de l’année universitaire 2022-2023. Il offrira plusieurs avantages aux candidats retenus, tels que l’exemption des frais de scolarité, l’octroi d’une allocation mensuelle, ainsi que la fourniture d’une assurance médicale.

La date limite de candidature pour les étudiants intéressés a été fixée au 15 avril 2022, précise le ministère. Plusieurs conditions sont requises ((https://mabourse.enssup.gov. ma/pdf/Chine_BIT.pdf) pour être éligible à ce programme de bourse : les demandeurs doivent d’abord être âgés de moins de 35 ans pour les candidats au master, et de moins de 40 ans pour les candidats au Doctorat. Ils doivent également être titulaires d’un diplôme « donnant accès au cycle d’étude demandé ou équivalent », et «répondre aux exigences académiques, linguistiques et professionnelles exigées par l’université», tel que détaillé sur le site du ministère de l’Enseignement supérieur. Les langues d’études à l’Institut de Technologie sont l’anglais et le chinois.