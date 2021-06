Chine: Quatre vaccins anti-Covid19 dans la liste des exportations

La Chine a introduit dans la liste d’exportation, quatre nouveaux vaccins contre la Covid-19 ayant reçu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle au niveau national.

Les quatre vaccins sont fabriqués par Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd., Sinovac Life Sciences Co., Ltd., CanSino Biologics Inc. et Wuhan Institute of Biological Products Co., Ltd., selon une annonce sur le site web officiel du ministère du Commerce chinois.

Les deux vaccins fabriqués par Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. et Sinovac Life Sciences Co., Ltd. ont déjà été répertoriés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour une utilisation d’urgence et ont été administrés à grande échelle dans le pays. Ils ont été approuvée dans une centaine de pays, a déclaré Li Xingqian, un responsable du ministère.

“Pour garantir la qualité et la sécurité des vaccins et améliorer leur efficacité commerciale, nous soutenons les fabricants de vaccins chinois répertoriés pour qu’ils exportent par eux-mêmes, se concentrent sur l’augmentation de l’offre de produits, stabilisent les attentes du marché et rendent les vaccins disponibles et abordables pour tous les pays, en particulier les pays en développement“, a ajouté M. Li.

( Avec MAP )