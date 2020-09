Chine: restrictions aux diplomates américains au nom de “la réciprocité”

La Chine a annoncé vendredi l’imposition de restrictions aux diplomates américains présents dans le pays, y compris à Hong Kong, “au nom de la réciprocité”, après des mesures des Etats-Unis prises au début du mois.

Washington a imposé récemment au corps diplomatique chinois des restrictions comme l’obligation de demander une autorisation pour se rendre dans des universités ou rencontrer des élus locaux.

Les événements culturels réunissant plus de 50 personnes, organisés par les missions diplomatiques chinoises en dehors de leurs bâtiments officiels aux Etats-Unis, doivent également recevoir un feu vert des autorités américaines.

L’administration Trump a indiqué avoir pris ces mesures car ses diplomates en Chine sont victimes de restrictions d’accès à des personnes utiles à la compréhension des enjeux locaux.

“Ces agissements américains ont gravement enfreint le droit international et les normes fondamentales des relations internationales”, a dénoncé vendredi dans un communiqué Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

“La Chine a récemment publié une note diplomatique imposant, au nom de la réciprocité, des restrictions aux activités des ambassades et consulats américains en Chine, y compris du consulat américain à Hong Kong et de son personnel.”

“Nous exhortons une fois de plus les Etats-Unis à corriger immédiatement leur erreur et à supprimer les restrictions déraisonnables imposées aux activités de l’ambassade de Chine et de son personnel basé aux États-Unis”, a poursuivi Zhao Lijian.