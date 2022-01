Voici la chronologie des Activités Royales au titre de l’année 2021:

01 janvier 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Abderrahim Lahjouji Alami.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République de Cuba, M. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République d’Haïti, Jovenel Moïse, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

10 janvier 2021

-À l’occasion de la commémoration de la présentation du Manifeste de l’Indépendance, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu accorder Sa grâce à 756 personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume.

11 janvier 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Sultan d’Oman, SM Haitham ben Tarek ben Taimur, à l’occasion du premier anniversaire de son accession à la magistrature suprême de son pays.

13 janvier 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message au Président de la République portugaise, M. Marcelo Rebelo de Sousa, testé positif à la Covid-19, dans lequel le Souverain lui souhaite prompt rétablissement.

19 janvier 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Abdelilah Belghazi.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Son Excellence M. Faustin-Archange Touadéra, suite à sa réélection à la Présidence de la République centrafricaine.

20 janvier 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, reçoit au Palais Royal de Fès, le ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, SA Cheikh Abdallah Ben Zayed Al-Nahyane, porteur d’un message du Prince héritier d’Abou Dhabi, commandant suprême adjoint des Forces Armées de l’État des Émirats Arabes Unis, SA Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane, à Sa Majesté le Roi.

22 janvier 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de Moulay M’Hamed Iraki.

26 janvier 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Marcelo Rebelo de Sousa à l’occasion de sa réélection Président de la République Portugaise.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Gouverneur général d’Australie, David Hurley, à l’occasion de la Fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de l’Inde, M. Ram Nath Kovind, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

28 janvier 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Sadyr Japarov à l’occasion de son investiture Président de la République kirghize.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, procède, au Palais Royal à Fès, au lancement de la campagne nationale de vaccination contre le virus de la Covid-19.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19.

30 janvier 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à SM le Roi Felipe VI d’Espagne à l’occasion de son anniversaire.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à SM le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein de Jordanie, à l’occasion de son anniversaire.

31 janvier 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a eu, ce jour, un entretien téléphonique avec le Président de la République Fédérale du Nigéria, Son Excellence Monsieur Muhammadu Buhari.

04 février 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République démocratique socialiste du Sri Lanka, M. Gotabaya Rajapaksa, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

7 février 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations aux membres de la sélection nationale de football des joueurs locaux, vainqueurs du Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN-2021), organisé par le Cameroun frère.

-Suite au sacre de l’équipe nationale au CHAN-2021, Sa Majesté le Roi Mohammed VI félicite au téléphone l’entraineur Houcine Ammouta pour la belle prestation du onze national

08 février 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Abdelkhalek Louzani.

10 février 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Moussa Faki Mahamat suite à sa réélection « méritée » à la tête de la Commission de l’Union africaine (UA).

11 février 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, préside, au Palais Royal à Fès, un Conseil des ministres, consacré à l’adoption de plusieurs projets de textes juridiques et accords internationaux.

15 février 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République de Serbie, Aleksandar Vucic, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

16 février 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président de la République d’Argentine, Alberto Fernandez, suite au décès de l’ancien président, Carlos Menem.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de Lituanie, M. Gitanas Nausėda, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

17 février 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Mme Ngozi Okonjo-Iweala, à l’occasion de sa nomination au poste de directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

18 février 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de Gambie, Adama Barrow, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

23 février 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Sultan de Brunei Darussalam, SM Haji Hassanal Bolkiah, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Sa Majesté l’Empereur du Japon Naruhito à l’occasion de son anniversaire.

24 février 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à la présidente de la République d’Estonie Mme Kersti Kaljulaid, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

25 février 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Mohamed Bazoum, à l’occasion de son élection à la Présidence de la République du Niger.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à l’Émir de l’État du Koweït, Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

26 février 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane Ben Abdelaziz, Prince héritier d’Arabie Saoudite, vice-président du conseil des ministres et ministre de la Défense, suite au succès de l’opération chirurgicale que Son Altesse a subie.

27 Février 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République dominicaine, M. Luis Rodolfo Abinader, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

01 mars 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI ordonne de faire don d’un million de dollars au profit du peuple yéménite, à titre de contribution du Royaume du Maroc aux efforts de solidarité internationale pour venir en aide à ce pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la Présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, M. Milorad Dodik, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

03 mars 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République de Bulgarie, Rumen Radev, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

06 mars 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République du Ghana, M. Nana Akufo-Addo, à l’occasion de la fête de l’Indépendance de son pays.

10 mars 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au Président de la République de Guinée équatoriale, M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, suite aux explosions accidentelles survenues dans un camp militaire à Bata, ayant fait de nombreuses pertes humaines et plusieurs blessés.

13 mars 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, suite au décès du Premier ministre, chef du gouvernement et ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, des suites d’un cancer.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, adresse un message de vœux et de félicitations à Sa Sainteté le Pape François à l’occasion du huitième anniversaire de son pontificat.

17 mars 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président irlandais, M. Michael Daniel Higgins, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

19 mars 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste et poète feu Mohand El Yahyaoui.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la Présidente de la République-Unie de Tanzanie, Mme Samia Hassan Suluhu, suite au décès du Président de la République, Dr John Pombe Magufuli.

20 mars 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitions à Mme Samia Suluhu Hassan, suite à son investiture en tant que Présidente de la République-Unie de Tanzanie.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président tunisien Kaïs Saïed, à l’occasion de la fête d’indépendance de son pays.

22 mars 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, reçoit au Palais Royal de Fès, les cinq membres du Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire, dont la nomination relève des prérogatives Royales en vertu de la Constitution.

Il s’agit de :

M. Ahmed Ghazali et M. Mohamed Amine Benabdellah, que le Souverain a bien voulu reconduire en tant que membres du Conseil.

MM. Mohamed Zaoug, Mohamed Nassar et Khalid Laraichi, que Sa Majesté le Roi a nommé nouveaux membres de ce Conseil.

A cette occasion, les nouveaux membres ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, reçoit au Palais Royal de Fès, M. Ahmed Rahhou, que le Souverain a nommé président du Conseil de la Concurrence.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, reçoit au Palais Royal de Fès, Mme Zineb El Adaoui, que le Souverain a nommée au poste de Premier Président de la Cour des comptes.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, reçoit au Palais royal de Fès :

M. Mohamed Abdennabaoui, que le Souverain a nommé Premier président de la Cour de Cassation, et en cette qualité, Président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

M. El Hassan Daki, que le Souverain a nommé Procureur Général du Roi près la Cour de Cassation et en cette qualité, Président du Ministère Public.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille du réalisateur et scénariste feu Mohamed Ismaïl.

23 mars 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République islamique du Pakistan, M. Arif Alvi, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

25 mars 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à la présidente de la République hellénique, Mme Ekaterini Sakellaropoulou, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

26 mars 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse des messages de condoléances et de compassion à Son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, président de l’État des Émirats Arabes Unis (EEAU), à Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum, Vice-président de l’EEAU, Président du Conseil des ministres, Gouverneur de Dubai, et à Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, Prince Héritier d’Abou Dhabi, commandant suprême adjoint des Forces armées de l’EEAU, suite au décès de Cheikh Hamdan ben Rashid Al Maktoum, vice-gouverneur de Dubaï et ministre des Finances.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République populaire du Bangladesh, M. Mohammad Abdul Hamid, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Thongloun Sisoulith à l’occasion de son investiture Président de la République démocratique populaire du Laos.

27 mars 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président de la République Arabe d’Egypte, M. Abdel Fattah Al-Sissi, suite à la collision de deux trains dans le gouvernorat de Sohag, faisant plusieurs victimes.

30 mars 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à l’Émir de l’État du Koweït, Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah, suite au décès de sa soeur Cheikha Nouria Al-Ahmad Al-Jabir Al-Moubarak Al-Sabah.

04 avril 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, à l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance de son pays.

05 avril 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste feue Hajja El Hamdaouia, décédée à l’âge de 91 ans.

06 avril 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Nguyen Xuan Phuc, à l’occasion de son élection à la présidence de la République socialiste du Vietnam.

07 avril 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Denis Sasssou N’guesso, à l’occasion de sa réélection à la présidence de la République du Congo.

09 avril 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances à SM Elizabeth II, Reine du Royaume-Uni, suite au décès de Son époux, SAR le Prince Philip, Duc d’Édimbourg.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances à SAR le Prince Charles de Galles, suite au décès de Son père, SAR le Prince Philip, Duc d’Édimbourg.

12 avril 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Ismaïl Omar Guelleh, à l’occasion de sa réélection Président de la République de Djibouti.

13 avril 2021

-SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, donne ses Hautes Instructions pour le lancement de la 22ème édition de l’Opération de distribution alimentaire « Ramadan 1442 ».

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, adresse des messages de félicitations aux Chefs d’État des pays islamiques frères à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

14 avril 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, préside au Palais Royal de Fès, la cérémonie de lancement de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y afférentes.

15 avril 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Sa Majesté Philippe, Roi des Belges, à l’occasion de son anniversaire.

16 avril 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à SM Margrethe II, Reine du Danemark, à l’occasion de son anniversaire.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR), donne Sa Haute approbation pour faire un don royal personnel sous forme d’aides alimentaires au profit des forces armées libanaises et du peuple libanais frère.

19 avril 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de vœux et de félicitations à SM Mswati III, Roi d’Eswatini, à l’occasion de son anniversaire.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Patrice Talon, à l’occasion de sa réélection Président de la République du Bénin.

21 avril 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au Général Mahamat Idriss Deby Itno, Président du Conseil militaire de transition de la République du Tchad, suite au décès de son père, le Maréchal Idriss Deby Itno, Chef de l’Etat tchadien et Chef Suprême des armées.

23 avril 2021

-SM le Roi, Amir Al Mouminine, Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, se recueille sur la tombe de Feu SM le Roi Mohammed V, à l’occasion du 10ème jour du mois sacré du Ramadan, qui coïncide avec l’anniversaire de la disparition du Père de la Nation, que Dieu l’entoure de Son infinie miséricorde.

26 avril 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à la Présidente de la République Unie de Tanzanie, Mme Samia Hassan Suluhu, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de vœux et de félicitations à SM le Roi Willem-Alexander, Souverain du Royaume des Pays-Bas, et à SM la Reine Maxima, à l’occasion de la fête nationale de leur pays.

27 avril 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République togolaise, M. Faure Essozimna Gnassingbé, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

30 avril 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Roi de Suède, SM Carl XVI Gustaf, à l’occasion de son anniversaire.

01 mai 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à SM le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein, Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie, suite au décès de son oncle, SAR le Prince Mohammed Ben Talal.

03 mai 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République de Pologne, M. Andrzej Duda, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

06 mai 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille du fondateur du magazine « Jeune Afrique », Béchir Ben Yahmed, décédé à Paris.

07 mai 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille du journaliste feu Eddah Mohamed Laghdaf.

09 mai 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, commémore, Laylat Al-Qadr bénie.

12 mai 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste et Le glorifie, adresse des messages de félicitations aux Chefs d’Etat des pays islamiques, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Fitr.

13 mai 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, accomplit la prière de l’Aïd Al-Fitr.

14 mai 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major général des FAR, adresse un Ordre du jour aux officiers, sous-officiers et militaires de rang à l’occasion du 65ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR).

-SM le Roi donne Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

15 mai 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République du Paraguay, M. Mario Abdo Benítez, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

17 mai 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de l’acteur Hammadi Ammor, décédé à l’âge de 90 ans.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Roi Harald V et à la Reine Sonja de Norvège, à l’occasion de la fête nationale de leur pays.

22 mai 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République du Yémen, M. Abd Rabbo Mansour Hadi, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

25 mai 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à SM le Roi Abdallah II et à SM la Reine Rania de Jordanie, à l’occasion de la fête de l’indépendance de leur pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, préside, au Palais Royal de Fès, la cérémonie de présentation du rapport général de la Commission Spéciale sur le modèle de Développement (CSMD).

28 mai 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à la Présidente de la République fédérale démocratique d’Ethiopie Mme Sahle-Work Zewde, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République d’Azerbaïdjan M. Ilham Aliyev, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

30 mai 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de Croatie, M. Zoran Milanovic, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

31 mai 2021

-SM le Roi donne Ses Hautes Instructions pour la réouverture progressive des mosquées fermées, en coordination avec les autorités sanitaires et administratives.

01 juin 2021

-SM le Roi réitère ses Hautes Instructions pour que la question des mineurs marocains non accompagnés en situation irrégulière dans des pays européens soit définitivement réglée.

02 juin 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République d’Italie, M. Sergio Mattarella, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

03 juin 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille du grand journaliste, Feu Khalid El Jamaï.

-SM le Roi Mohammed VI donne Ses Hautes Instructions pour que les ministres poursuivent leurs missions jusqu’au dernier jour du mandat.

07 juin 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations aux Souverains de Suède, SM le Roi Carl XVI Gustaf et SM la Reine Silivia, à l’occasion de la fête nationale de leur pays.

09 juin 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à SM le Roi Abdallah II et à la Reine Rania de Jordanie, à l’occasion du 22è anniversaire de l’accession du Souverain jordanien au Trône.

10 juin 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République portugaise, M. Marcelo Rebelo de Sousa, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays.

12 juin 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à SM Elizabeth II, Reine du Royaume-Uni, à l’occasion de son anniversaire.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président des Philippines, M. Rodrigo Roa Duterte, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

13 juin 2021

-Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, donne ses Très Hautes Instructions aux autorités compétentes et à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport, afin d’œuvrer à la facilitation de retour des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger au pays à des prix abordables.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, donne Ses Très Hautes Instructions à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, afin qu’un dispositif spécial d’accompagnement soit mis à la disposition des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, à bord des navires opérant la traversée, en vue de leur assurer les meilleures conditions de traversée et de débarquement.

15 juin 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Naftali Bennett, à l’occasion de son élection au poste de Premier ministre de l’Etat d’Israël.

19 juin 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de vœux et de félicitations à M. Antonio Guterres à l’occasion de sa reconduction au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

22 juin 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Brahim Id Hali Bicha.

23 juin 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à leurs Altesses Royales le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria-Teresa de Luxembourg à l’occasion de la fête nationale de leur pays.

25 juin 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République de Slovénie, M. Borut Pahor, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à l’Émir de l’État du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, à l’occasion de l’anniversaire de son accession au pouvoir.

27 juin 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

28 juin 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste, feu Abdelmounaim El Jamaï.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, préside, au Palais Royal à Fès, un Conseil des ministres, consacré à l’adoption de deux projets de loi-cadre, d’un projet de loi et de plusieurs projets de décrets et conventions internationales.

30 juin 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi, à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de l’indépendance de son pays.

01 juillet 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à l’Administrateur du gouvernement du Canada, M. Richard Wagner, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays.

03 juillet 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de Biélorussie, M. Alexander Lukashenko, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

04 juillet 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président des États-Unis d’Amérique, M. Joseph Robinette Biden, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

05 juillet 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République du Cap-Vert, M. Jorge Carlos de Almeida Fonseca, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, préside, au Palais Royal de Fès, la cérémonie de lancement et de signature de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins.

06 juillet 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République du Malawi, M. Lazarus Chakwera, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de l’Union des Comores, M. Azali Assoumani, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Sidi Ahmed Rahali, membre du Conseil Royal Consultatif des Affaires Sahariennes (CORCAS).

07 juillet 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Sa Sainteté le Pape François, suite au succès de l’intervention chirurgicale qu’il a subie.

10 juillet 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, adresse un message de félicitations aux membres du Raja Club Athletic, à l’occasion de sa consécration à la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF-2021).

11 juillet 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la Mongolie, M. Khurelsukh Ukhnaa, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

12 juillet 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, M. Evaristo Carvalho, à l’occasion de la fête d’indépendance de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Moulay Driss Archane, médecin Général de division en retraite.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président du Monténégro, M. Milo Dukanovic, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

13 juillet 2021

-SM le Roi donne Ses Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide médicale d’urgence à la Tunisie, suite à l’aggravation de la situation épidémiologique.

14 juillet 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République française, M. Emmanuel Macron, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays.

15 juillet 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Sultan de Brunei Darussalam, SM Haji Hassanal Bolkiah, à l’occasion de son anniversaire.

20 juillet 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de Colombie, M. Ivan Duque Márquez, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, adresse des messages de félicitations aux Chefs d’État des pays islamiques, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Adha.

21 juillet 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à SM le Roi Philippe, Roi des Belges, et à Sa Majesté la Reine Mathilde, à l’occasion de la fête nationale de leur pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, accomplit, à Fès, la prière de l’Aïd Al-Adha béni.

23 juillet 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République Arabe d’Egypte, M. Abdel Fattah Al-Sissi, à l’occasion de la commémoration par son pays de la Révolution du 23 juillet.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, donne Son approbation Royale pour la nomination de responsables judiciaires dans plusieurs juridictions du Royaume.

28 juillet 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à la Gouverneure générale du Canada, Mme Mary Simon, à l’occasion de son investiture.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Pedro Castillo, suite à son élection Président de la République du Pérou.

31 juillet 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, reçoit au Palais Royal de Fès, M. Abdellatif Jouahri, Wali Bank Al-Maghrib, qui a présenté au Souverain le rapport annuel de la Banque Centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l’exercice 2020.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, adresse un Discours à la Nation à l’occasion du 22ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

01 août 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la Confédération suisse, M. Guy Parmelin, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

02 août 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à l’athlète olympique Soufiane El Bakkali, qui a remporté la médaille d’or du 3.000 m steeple lors des Jeux Olympiques (Tokyo 2020).

03 août 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances aux membres de la famille de l’actrice marocaine feue Fatima Regragui.

07 août 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

09 août 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à la Présidente de la République de Singapour Halimah Yacob, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

11 août 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à son excellence le Général de Corps d’Armée Mahamat Idriss Deby Itno, président du Conseil Militaire de Transition, président de la République du Tchad, Chef de l’Etat, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu donner Ses Très Hautes Instructions aux ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères, afin d’exprimer à leurs homologues algériens, la disponibilité du Royaume du Maroc à aider l’Algérie à combattre les incendies de forêts qui ravagent plusieurs régions du pays.

12 août 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Président de la République algérienne démocratique populaire, son Excellence M. Abdelmajid Tebboune, suite aux incendies de forêts qui ont fait plusieurs victimes.

14 août 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à M. Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire (DGSN-DGST), suite au décès de sa mère.

15 août 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République du Congo, M. Denis Sassou N’guesso, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de l’Inde, M. Ram Nath Kovind, à l’occasion de la fête de l’Indépendance de son pays.

17 août 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République gabonaise, M. Ali Bongo Ondimba, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République d’Indonésie, M. Joko Widodo, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

18 août 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Omar Boucetta, l’ancien président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

19 août 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu accorder Sa grâce à 371 personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume et ce, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

20 août 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de Hongrie, M. Janos Ader à l’occasion de la Fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, adresse un discours à la Nation à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

22 août 2021

-SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, adresse un message de félicitations aux membres du Raja Club Athletic, à l’occasion de sa consécration à la Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions (saison 2019-2020).

23 août 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Hakainde Hichilema, à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de la République de Zambie.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Prince Hans-Adam II de Liechtenstein suite au décès de son épouse, la Princesse Marie.

24 août 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République d’Ukraine M. Volodymyr Zelensky, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

25 août 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à l’Émir de l’État du Koweït, Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, suite au décès de sa sœur, Cheikha Badriya Al-Ahmad Al-Jaber Al-Moubarak Al-Sabah.

27 août 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à la Présidente de la République de Moldavie, Mme Maia Sandu, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président des Etats-Unis d’Amérique, M. Joe Biden, suite à l’attaque terroriste survenue près de l’aéroport de Kaboul faisant des dizaines de victimes, dont des Américains.

31 août 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de voeux et de félicitations au Roi de Malaisie, SM Abdullah Sultan Ahmad Shah, à l’occasion de la Fête de l’indépendance de son pays.

01 septembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de vœux et de félicitations au Président de la République d’Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à la Présidente de la République de Slovaquie, Mme Zuzana Čaputová, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Alar Karis, suite à son élection à la magistrature suprême de la République d’Estonie.

02 septembre 21

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République socialiste du Vietnam, M. Nguyen Xuan Phuc, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

03 septembre 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse des messages de félicitations aux champions marocains médaillés aux Jeux Paralympiques qu’a abrités la capitale japonaise, Tokyo.

04 septembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de solidarité au Président américain, M. Joe Biden, suite au passage de l’ouragan Ida qui a frappé des régions du nord-est des Etats-Unis, faisant d’importants dégâts humains et matériels.

06 septembre 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse des messages de félicitations aux champions marocains médaillés aux Jeux Paralympiques qu’a abrités la capitale japonaise, Tokyo.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale de cécifoot qui s’est adjugée le bronze lors des Jeux paralympiques de Tokyo.

07 septembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République fédérale du Brésil, M. Jair Bolsonaro, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

08 septembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République de Macédoine du Nord, M. Stevo Pendarovski, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

09 septembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République du Tadjikistan, Emomali Rahmon, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de l’ancien secrétaire général de la Confédération démocratique du Travail (CDT), Noubir Amaoui, décédé à Casablanca.

10 septembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, reçoit au Palais Royal à Fès, M. Aziz Akhannouch, président du Rassemblement National des Indépendants (RNI. Le Souverain le nomme chef de gouvernement et le charge de former le nouveau gouvernement.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de vœux et de félicitations à M. Carlos Vila Nova, suite à son élection Président de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe.

11 septembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au président de la République portugaise, M. Marcelo Rebelo de Sousa, suite au décès de l’ancien chef de l’Etat Jorge Sampaio.

15 septembre 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République du Costa Rica, M. Carlos Alvarado Quesada, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République du Guatemala, M. Alejandro Giammattei, à l’occasion de la fête d’indépendance de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République du Salvador, Nayib Bukele, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des FAR, nomme le Général de Corps d’Armée, Belkhir El Farouk, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud.

18 septembre 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’ancien président de la République algérienne démocratique populaire, Abdelaziz Bouteflika.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Président de la République algérienne démocratique populaire, M. Abdelmajid Tebboune, suite au décès de l’ancien chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika.

21 septembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République de Malte, M. George Vella, à l’occasion de la fête d’indépendance de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République d’Arménie, M. Armen Sarkissian, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

22 septembre 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la transition de la République du Mali, M. Assimi Goïta, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

23 septembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Serviteur des deux Lieux saints de l’Islam, le Roi d’Arabie Saoudite Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

24 septembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de Guinée-Bissau, M. Umaro Sissoco Embalo, à l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Président de la République algérienne démocratique populaire, M. Abdelmajid Tebboune, suite au décès de l’ex-chef d’Etat Abdelkader Bensalah.

27 septembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République du Turkménistan, M. Gurbanguly Berdimuhamedow, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

30 septembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à l’Émir de l’État du Koweït, Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion du premier anniversaire de son accession au pouvoir.

01 octobre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République Populaire de Chine, M. Xi Jinping, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République Fédérale du Nigeria, M. Muhammadu Buhari, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

03 octobre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de Corée, M. Moon Jae-in, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République d’Irak, M. Barham Salih, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

6 octobre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Fumio Kishida, à l’occasion de son investiture Premier ministre du Japon.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Sultan d’Oman, SM Haitham ben Tarek ben Taimur, suite aux pertes humaines et matérielles causées par le cyclone tropical Shaheen, qui avait frappé certaines régions du pays.

07 octobre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, préside, au Palais Royal à Fès, la cérémonie de nomination des membres du nouveau gouvernement.

08 octobre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, adresse un discours au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 1ère année législative de la 11ème législature.

11 octobre 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Rachid Talbi Alami, à l’occasion de son élection à la tête de la Chambre des représentants.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Naama Miyara, suite à son élection à la tête de la Chambre des conseillers.

12 octobre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de vœux et de félicitations au Roi Felipe VI d’Espagne et à la Reine Letizia, à l’occasion de la fête nationale de leur pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de Guinée Équatoriale, M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à l’occasion de la fête d’indépendance de son pays.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de l’Ambassadeur feu Ahmed Snoussi.

14 octobre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu nommer M. Khalid Aït Taleb en tant que ministre de la Santé et de la Protection sociale, en remplacement de Madame Nabila Rmili. Cette nomination intervient conformément aux dispositions constitutionnelles, et après la soumission à la Haute Appréciation Royale de la proposition du Chef du Gouvernement, visant à mettre fin aux fonctions gouvernementales de Mme Rmili qui a sollicité de se consacrer pleinement à ses fonctions de Présidente du Conseil de la ville de Casablanca.

17 octobre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, préside, au Palais Royal à Fès, un Conseil des ministres, consacré à l’examen des Orientations générales du projet de loi de finances pour l’année 2022, l’adoption d’un projet de loi organique et de nombre d’accords internationaux, ainsi qu’à des nominations aux fonctions supérieures.

18 octobre 2021

-A l’occasion de l’Aïd Al Mawlid Annabawi, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu accorder Sa grâce à 510 personnes condamnées par les différents tribunaux du Royaume.

-A l’occasion de la célébration par la Oumma islamique de l’Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Al-Charif, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, adresse des messages de félicitations aux Chefs d’Etat frères des pays islamiques.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, préside après la prière d’Al Maghrib, une veillée religieuse en commémoration de l’Aïd Al-Mawlid Annabaoui Acharif.

20 octobre 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Dr. Abdelouahed Belkeziz.

24 octobre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République de Zambie M. Hakainde Hichilema, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Dame Cindy Kiro, à l’occasion de sa nomination gouverneure générale de la Nouvelle-Zélande.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. José Maria Neves, à l’occasion de son élection président de la République du Cap-Vert.

26 octobre 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président fédéral de la République d’Autriche, M. Alexander Van der Bellen, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

28 octobre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République tchèque, Milos Zeman, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Shavkat Mirziyoyev, à l’occasion de sa réélection à la présidence de la République d’Ouzbékistan.

29 octobre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

31 octobre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Abdelilah Benkirane, à l’occasion de son élection en tant que secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD).

01 novembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, adresse un discours aux participants à la 26ème session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP-26), qui a ouvert ses travaux à Glasgow en Ecosse, dont lecture a été donnée par le Chef de gouvernement, M. Aziz Akhannouch.

03 novembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République du Panama, M. Laurentino Cortizo Cohen, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

06 novembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, adresse un Discours à Son peuple fidèle à l’occasion du 46ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

09 novembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Roi du Cambodge, Sa Majesté Norodom Sihamoni, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, à l’occasion du 7ème anniversaire de l’allégeance.

10 novembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Mme Audrey Azoulay à l’occasion de sa réélection, à une très large majorité, à la Direction générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO).

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de sympathie au Président de la République de Sierra Leone, M. Julius Maada Bio, suite à l’explosion tragique survenue dans la capitale Freetown.

11 novembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de Pologne, M. Andrzej Duda, à l’occasion de la célébration de la fête d’indépendance de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République d’Angola, M. João Manuel Gonçalves Lourenço, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, reçoit au Palais Royal de Bouznika, le Président de la République gabonaise, SEM. Ali Bongo Ondimba, qui effectue une visite au Maroc.

15 novembre 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président l’Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, commémore, au Mausolée Mohammed V à Rabat, l’anniversaire de la disparition de Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu l’entoure de Son infinie miséricorde.

18 novembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Sultan d’Oman, Haitham ben Tarek ben Taimur, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de Lettonie, Egils Levits, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

22 novembre 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République libanaise, le Général Michel Aoun, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à l’artiste Hanane El Fadili et aux membres de la famille du grand artiste, feu Aziz El Fadili.

25 novembre 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République du Suriname, M. Chandrikapersad Santokhi, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

28 novembre 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République d’Albanie, M. Ilir Meta, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

29 novembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, adresse un message au président du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, M. Cheikh Niang, à l’occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.

SM le Roi Mohammed VI plaide pour la restauration de la confiance mutuelle, Palestiniens-Israéliens, dans la perspective de trouver une issue favorable à la question palestinienne, dans le cadre de la solution à deux États, notant que le Maroc poursuivra ses efforts afin de réunir les conditions propices à un retour des deux parties à la table des négociations.

01 décembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République centrafricaine, M. Faustin-Archange Touadéra, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de Roumanie, M. Klaus Werner Iohannis, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

02 décembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, Président de l’État des Émirats Arabes Unis, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République démocratique populaire du Laos M. Thongloun Sisoulith, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

05 décembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Roi de Thaïlande, SM Maha Vajiralongkorn, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

06 décembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de Finlande, M. Sauli Niinistö, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

08 décembre 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Adama Barrow, à l’occasion de sa réélection à la présidence de la République de Gambie.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille du fondateur et ancien directeur de Radio Méditerranée Internationale « Medi1Radio » et de la chaîne « Medi1Sat », devenue par la suite « Médi1TV ».

10 décembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Ignazio Cassis, à l’occasion de son élection à la présidence de la confédération suisse.

11 décembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président du Burkina Faso, M. Roch Marc Christian Kaboré, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

12 décembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République du Kenya, M. Uhuru Kenyatta, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

13 décembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille du journaliste Fahd Yata, décédé à l’âge de 69 ans.

14 décembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, reçoit, au Palais Royal de Rabat, plusieurs nouveaux ambassadeurs dans les missions diplomatiques du Royaume auxquels le Souverain a remis leurs dahirs de nomination.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président américain, Joe Biden, suite aux tornades qui ont frappé plusieurs Etats américains.

16 décembre 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations et de vœux au Roi de Bahreïn, SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République du Kazakhstan, M. Kassym-Jomart Tokaïev, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

17 décembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Roi du Bhoutan, SM Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements au Président de l’État des Émirats Arabes Unis, SA Cheikh Khalifa Bin Zayed Al-Nahyane, pour le soutien ferme et total de son pays à la marocanité du Sahara.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements et de gratitude à l’Émir de l’État du Koweït, Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, pour la position de son pays soutenant la marocanité du Sahara.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements et de gratitude au Roi de Bahrein, SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, pour la position de son pays soutenant la marocanité du Sahara.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements et de gratitude à l’Emir de l’Etat du Qatar, SA Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, pour le soutien clair et fort de son pays à la marocanité du Sahara.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements et de gratitude au Sultan Haitham Ben Tarek ben Taimur, Sultan d’Oman, pour le soutien ferme de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements et de gratitude au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdulaziz Al-Saoud, Souverain d’Arabie Saoudite, pour le soutien clair de son pays à la marocanité du Sahara.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements et de gratitude à SAR le Prince Mohammed ben Salmane ben Abdel Aziz al-Saoud, Prince Héritier d’Arabie Saoudite, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, pour le soutien clair de son pays à la marocanité du Sahara.

18 décembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à l’Emir de l’Etat du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

23 décembre 2021

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Gabriel Boric, à l’occasion de son élection président de la République du Chili.

30 décembre 2021

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la présidente de la République hellénique, Mme Ekaterini Sakellaropoulou, suite au décès de l’ancien président grec Carolos Papoulias.

