Chypre: une chaîne TV attaquée lors d’une manifestation contre les restrictions sanitaires

Le siège d’une chaîne de télévision locale a été attaqué dimanche par des manifestants qui se sont rassemblés à Nicosie pour protester contre les restrictions sanitaires, a indiqué la police.

“Une attaque lâche a eu lieu dimanche soir devant notre siège” à Nicosie, a affirmé, pour sa part, Sigma TV, précisant que les assaillants avaient lancé des pétards et endommagé les voitures du personnel.

Le président chypriote Nico Anasasiades a parlé d’un “revers pour la démocratie” et assuré dans un communiqué que le gouvernement ne “céderait pas au menaces et aux chantage“.

Il a précisé que les autorités allaient “punir sévèrement” ceux qui désobéissent à la loi.

Chypre fait face à une quatrième vague de contaminations au coronavirus, en raison de la propagation du variant Delta.

A partir de mardi et au moins jusqu’au 31 juillet, le pass sanitaire (obtenu trois semaines après la première dose ou rétablissement du Covid) ou un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures seront obligatoires pour entrer dans tout lieu de rassemblement de plus de 20 personnes, extérieur ou intérieur, plages et pharmacies exceptées, afin d’encourager la vaccination des jeunes.

( Avec MAP )