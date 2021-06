CIH BANK offre la « Banque Gratuite à vie » au profit de tous les particuliers ouvrant un compte en ligne

Fidèle à son image de banque avant-gardiste et novatrice, CIH BANK offre désormais à tous les particuliers la banque gratuite pour toute ouverture de compte via l’application CIH Mobile. Ce concept n’est d’autre que la continuité de sa stratégie de rendre la banque plus accessible, à la fois par l’utilisation des nouvelles technologies et la gratuité des services.

En effet, dans un souci de répondre au mieux aux nouveaux usages des particuliers, ce nouveau dispositif de CIH BANK permet aux clients d’ouvrir leur compte bancaire à distance en toute sécurité, suivant un parcours totalement digitalisé sur l’application CIH Mobile.

Dans une démarche de dématérialisation, CIH BANK permet également aux futurs clients de déposer leur spécimen de signature en ligne afin de compléter l’ouverture de leur compte. Le client a également la possibilité de choisir l’offre la plus adaptée à son profil.

A la fois simple, sécurisé et intuitif, le nouveau service d’ouverture de compte en ligne sur l’application CIH Mobile n’exige aucun versement initial et n’est soumis à aucune condition de revenu. Les données du client sont collectées et traitées conformément aux directives de Bank Al Maghrib et dans le respect des dispositions de la loi de protection des données personnelles.