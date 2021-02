CIH BANK: Une Expansion de « HUAWEI AppGallery » dans le ‎secteur des applications bancaires

Le partenariat de Huawei avec le Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH BANK) met en ‎lumière l’expansion de Huawei AppGallery dans le secteur des applications bancaires et ‎financières au Maroc. ‎

La dernière collaboration avec CIH BANK, l’une des banques pionnières au Maroc en matière de ‎banque en ligne, montre l’engagement de Huawei à améliorer son expérience utilisateur dans le ‎secteur des applications bancaires et financières, a affirmé Huawei ajoutant que cette ‎collaboration montre la croissance rapide du portefeuille Huawei AppGallery dans le secteur des ‎applications financières et bancaires au Maroc. «Nous continuerons à travailler en étroite ‎collaboration avec des partenaires locaux pour intégrer des applications de haute qualité, ‎innovantes et pratiques pour une expérience utilisateur améliorée et plus adaptée», a souligné le ‎vice-président des partenariats mondiaux et de l’écodéveloppement pour le Moyen-Orient et ‎l’Afrique, Lu Geng. ‎

Le partenariat ne consistait pas seulement à intégrer l’application de banque mobile sur Huawei ‎AppGallery, mais les deux marques ont également mené trois campagnes digitales co-brandées ‎hébergées sur les plateformes de médias sociaux de CIH Bank, dans le but de créer une notoriété ‎et de permettre aux utilisateurs de bénéficier d’un série de cadeaux de la collection d’appareils et ‎d’appareils portables de Huawei, notamment les smartphones Huawei Y5p, Huawei P40 Pro et ‎les montres intelligentes Huawei Watch Fit. Cette collaboration a connu des résultats ‎conséquents, et les campagnes ont atteint près d’un million d’utilisateurs en termes d’exposition et ‎généré plus de 300.000 Users Generated Content – UGC (Contenus Générés par les Utilisateurs) ‎sur les réseaux sociaux.

De plus, le nombre de téléchargements d’applications a augmenté au ‎cours de cette campagne 1 et atteint près de 140.000 téléchargements au total. “Comme nous le ‎savons tous, 2020 fut une année pleine de challenges mais elle a aussi apporté son lot de ‎consécrations pour CIH Bank. En effet, nous avons conforté notre place de leader incontesté de ‎la banque digitale au Maroc. Dans sa volonté justement d’être au plus proche de ses clients, CIH ‎Bank a rejoint l’écosystème de Huawei”, a annoncé , de son côté, la Directrice du pôle Marketing ‎et Communication de CIH BANK, Amal Mouhoub.

Et de soutenir : «En effet, l’intégration de l’application CIH Mobile sur le store Huawei ‎AppGallery s’inscrit dans notre démarche de faciliter grâce à la technologie l’accès à nos services ‎et produits. Enfin, les actions marketing conjointes menées avec succès par CIH Bank et Huawei ‎ont couronné ce partenariat en engageant les utilisateurs de nos deux marques ». Huawei travaille ‎en étroite collaboration avec des entités locales au Maroc dans divers secteurs pendant le ‎développement d’applications, de la distribution à l’exploitation en passant par l’analyse des ‎données et le marketing, cela montre son soutien aux applications de haute qualité et innovantes ‎qui répondent aux besoins des utilisateurs locaux. Cet engagement envers les consommateurs et ‎les partenaires a aidé Huawei AppGallery à devenir rapidement l’un des trois principaux marchés ‎mondiaux d’applications dans plus de 170 pays et régions du monde.‎

Au premier semestre 2020, les téléchargements d’applications utilisateur ont atteint 261 milliards, ‎tandis que 1,8 million de développeurs dans le monde ont rejoint l’écosystème Huawei Mobile ‎Services. En outre, plus de 96.000 applications ont été intégrées à Huawei Mobile Services Core ‎dans le monde entier, offrant aux utilisateurs des expériences uniques.

Huawei AppGallery met continuellement à jour son portefeuille dans toutes les catégories en ‎ajoutant des applications plus innovantes qui répondent aux besoins de ses utilisateurs.

Ainsi, le partenariat avec Huawei AppGallery place l’application bancaire mobile de CIH sur la ‎troisième plus grande plate-forme de distribution d’applications au monde avec plus de 530 ‎millions d’utilisateurs actifs par mois et permet à la banque d’atteindre une énorme base de clients ‎au Maroc.

‎Les utilisateurs de Huawei peuvent désormais accéder à leurs comptes bancaires depuis le confort ‎de leurs appareils mobiles 24h/24 – 7j/7. De plus, ils peuvent gérer numériquement diverses ‎opérations bancaires telles que le transfert d’argent, le paiement de factures, le paiement par carte ‎de crédit, etc… Ces fonctionnalités sont améliorées davantage par Huawei AppGallery, qui ‎fournit une plate-forme sûre et sécurisée à travers son système complet de sécurité et de ‎protection. Cela garantit que les développeurs sont certifiés et que toutes les applications du ‎marché sont sécurisées et préservent la confidentialité des données des utilisateurs.

Étant l’un des trois meilleurs marchés d’applications au monde, Huawei AppGallery propose une ‎grande variété d’applications mondiales et locales dans 18 catégories, notamment la navigation et ‎les transports, les actualités, les médias sociaux.

Huawei AppGallery est disponible dans plus de 170 pays avec plus de 530 millions d’utilisateurs ‎actifs par mois dans le monde, couvrant les applications et services grand public en Europe, en ‎Amérique latine, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et dans d’autres régions. Au ‎cours du premier semestre 2020, le nombre total de téléchargements depuis HUAWEI ‎AppGallery a atteint 184 milliards.

Pour sa part, CIH Mobile permet aux clients de CIH Bank d’accéder à leurs comptes bancaires et ‎effectuer leurs opérations où qu’ils soient. En plus des fonctionnalités classiques que propose ‎CIH Mobile, tout client a la possibilité de réaliser à partir de son smartphone des opérations non ‎disponibles au niveau des autres applications bancaires. Ouverture de compte en ligne, transfert ‎instantané, modification du plafond de la carte de paiement …

CIH Mobile ne cesse d’innover pour une meilleure expérience utilisateur et une digitalisation ‎complète de ses services. Forte de ses millions de téléchargements sur les grandes plateformes de ‎distribution des applications, CIH Mobile compte maintenir son leadership incontesté sur le ‎mobile banking au Maroc et ce, en continuant mettre l’utilisateur au cœur de sa stratégie de ‎développement.