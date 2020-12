Citroën AMI : PSA développe un modèle spécial pour Barid Al-Maghrib

PSA et Barid Al-Maghrib ont signé un accord pour le développement d’une Citroën AMI spécialement dédié à la distribution courrier-colis.

Au total, la flotte comprendra 225 véhicules 100% électrique qui seront fabriqués dans le site de production de Kénitra de PSA Maroc.

«Citroën Ami est un premier pas de l’industrie de la mobilité électrique urbaine au Maroc. Ce véhicule s’inscrit dans le cadre de la vision du Royaume de développer des filières à forte valeur ajoutée guidée par le principe du développement durable», souligne Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie numérique.

Pour sa part, Samir Cherfan, exécutive vice-président du groupe PSA pour la région Moyen-Orient/Afrique a indiqué que «Citroën Ami est une pierre de plus à l’édifice du groupe PSA au Maroc et dans la région Moyen-Orient/Afrique. La voiture est le fruit de la collaboration entre les équipes centrales et marocaines du groupe PSA pour le design, l’ingénierie, les achats et la production».

Au niveau technique, le véhicule est de type individuel, il dispose d’une autonomie .de 75 km. Sa vitesse de pointe culmine à 45 km/h et sa recharge complète peut se faire en 3 heures.