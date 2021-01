Citybus Meknès poursuit le renouvellement de sa flotte de bus à Meknès

Conformément aux engagements pris dans le cadre du contrat de gestion délégué pour le transport urbain de la ville de Meknès, Citybus Meknès, filiale du Groupe Citybus Transport, poursuit le renouvellement de sa flotte qui atteint désormais 54 nouveaux bus sur les 90 prévus.

Réceptionnés dans le cadre d’une cérémonie réduite et dans le strict respect des normes sanitaires en présence du Gouverneur de la Province, des représentants de l’Autorité locale, du Président de la Commune et des élus, les nouveaux bus de marques IVECO aux normes européennes Euro V viennent s’ajouter aux bus neufs déjà injectés dans la flotte. Ils contribueront à améliorer sensiblement le confort et la sécurité des citoyens-usagers du transport urbain par autobus et, par là-même, la qualité du transport dans la ville.

Avec cette nouvelle injection de 13 bus de nouvelle génération, aux normes internationales au niveau technique, environnemental et fonctionnel et aux meilleurs standards de confort et de sécurité, le parc de bus neuf atteint 54 bus sur les 90 prévus sur la période 2020-2027 , complétant ainsi le parc dont partie a déjà été renouvelée entre 2017 et 2019.

Citybus Meknès, qui a réalisé 36,8 Mdhs d’investissement sur les 81 Mdhs prévus contractuellement pour la période 2020-2027, a en effet poursuivi le renouvellement de la flotte au cours de l’année 2020 en dépit de la pandémie de la Covid-19 et de la crise induite.

Citybus Meknès poursuivra ses investissements pour renouveler les 36 bus restants au cours de l’année 2021 finalisant ainsi son engagement auprès de l’Autorité Délégante et des usagers de la ville et faisant à ce titre du parc de bus de la ville de Meknès une des flottes les plus récente de la place.

La nouvelle flotte est entièrement équipée d’un système de billettique électronique sans contact, offrant aux usagers de Meknès des dispositifs embarqués de dernière génération, permettant notamment l’utilisation de cartes magnétiques et réduisant au strict minimum les délais d’attentes et d’embarquement des passagers aux stations et aux différents points d’arrêts.

Ces nouveaux bus sont également équipés de caméras de vidéosurveillance pour une sécurité accrue des citoyens et d’un réseau WiFi pour répondre aux besoins du plus grand nombre d’usagers.

Citybus Meknès exploite contractuellement un réseau composé de 28 lignes et dessert 13 communes soit un maillage couvrant plus de 460 kilomètres.

Depuis 2017, Citybus Meknès a ainsi introduit quelque 79 nouveaux bus sur le réseau de la ville, permettant ainsi de faire face à une demande sans cesse croissante en déplacements et de mieux planifier et organiser les flux de mobilité.

A travers le renouvellement à intervalles réguliers de sa flotte de transport, Citybus Meknès acte son engagement à respecter le cahier des charges, mais également sa volonté d’offrir des services de qualité aux citoyens-usagers et à combler progressivement le manque de lignes au niveau des quartiers périphériques nés de l’expansion de la ville de Meknès.

Enfin, visant continuellement l’amélioration des services offerts aux citoyens, Citybus Meknès mettra également en service de nouveaux kiosques modernes et ergonomiques, intégrés dans la configuration urbaine de la ville pour servir encore mieux ses usagers. Destinés à faciliter l’accès des usagers à la digitalisation, à réduire la circulation du cash et à accélérer le traitement des demandes, ces nouveaux kiosques offriront un ensemble de services et de produits avec notamment des cartes magnétiques « sans contact » ou encore des formules de transfert et d’intermodalité économique et simple.

A propos du Groupe Citybus Transport,

Engagé et citoyen, le Groupe Citybus Transport, acteur national aux capitaux 100% marocain et dont Citybus Meknès est filiale, opère depuis plus de 15 ans dans le transport urbain à travers le Royaume. Présent à Meknès, Oujda, Fes, Tétouan, El jadida et Fqih ben saleh et Rabat, le Groupe emploie plus de 4.000 personnes et exploite un parc total de plus de 1.000 bus.