Climat : « Il faut passer des promesses aux actes », plaident des experts des droits de l’homme

Une trentaine d’experts indépendants des droits de l’homme de l’ONU ont lancé un appel urgent à « passer des promesses à l’action » concernant les résultats de la conférence historique sur le climat COP26 de l’ONU.

Dans une déclaration rendue publique à l’occasion du 35ème anniversaire de la Déclaration sur le droit au développement, ces experts des Nations Unies ont appelé à une plus grande transparence et à un suivi rigoureux des engagements pris à Glasgow le mois dernier, tels que la promesse faite par une centaine de pays de mettre fin à la déforestation d’ici 2030, de réduire les émissions de méthane de 30 % d’ici la fin de la décennie et d’établir un système de cliquet obligeant les États à renforcer leurs engagements chaque année.

Les experts ont rappelé que « les économies les plus grandes et les plus riches du monde n’ont toutefois pas réussi à prendre des engagements suffisamment forts pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C », ajoutant que « la conférence n’a pas non plus permis de réaliser des progrès suffisants en ce qui concerne les fonds pour les pertes et les dommages, laissant de nombreux pays vulnérables au changement climatique sans les ressources nécessaires pour passer à des énergies plus propres et faire face à des catastrophes climatiques de plus en plus extrêmes ».

L’Accord de Paris de 2015 et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) sont fondés sur la nécessité d’une équité entre le Nord et le Sud de la planète, rappellent-ils.

« Ils appellent les États parties à faire face au changement climatique conformément à leurs responsabilités communes mais différenciées ainsi qu’à leurs capacités respectives et exhortent les pays développés parties à prendre la tête de la lutte contre le changement climatique et ses effets néfastes », fait valoir la déclaration.

Afin de relever le double défi de l’urgence climatique, de la pandémie de Covid et d’accroître la préparation et la résilience aux catastrophes naturelles et aux futures pandémies, les experts ont déclaré que les États devaient agir « conformément aux principes qui sous-tendent le droit au développement ».

Ces principes comprennent « la participation, la réalisation progressive, l’égalité au sein des pays et entre eux, la solidarité internationale et la coopération et l’assistance ».

Et pour s’assurer que les engagements de la COP26 sont mis en œuvre dans l’esprit de la Convention et de l’Accord de Paris, les experts nommés par l’ONU ont soutenu que les États parties doivent « assurer un suivi rapide, en élaborant et en rendant publics des plans de mise en œuvre concrets ».

Ces plans doivent inclure des calendriers spécifiques, l’allocation de ressources financières, une transition juste en intégrant les perspectives de genre, ainsi que des processus transparents pour examiner les progrès.

