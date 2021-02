Climat: le Parlement européen réclame une taxe carbone sur les importations de l’UE

Le Parlement européen a réclamé vendredi l’application d’une taxe carbone sur les importations de l’UE provenant de pays moins ambitieux en matière de climat.

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au Parlement européen a adopté, dans ce sens, une résolution relative à un mécanisme européen d’ajustement des émissions de carbone aux frontières compatible avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

La résolution souligne que l’ambition accrue de l’UE en matière de changement climatique ne doit pas entrainer de fuites de carbone, car les efforts mondiaux en matière de climat ne seront pas bénéfiques si la production de l’UE est simplement transférée vers des pays tiers ayant des règles moins ambitieuses en matière d’émissions.

Le Parlement européen soutient ainsi l’introduction d’un mécanisme compatible avec l’OMC visant à appliquer un prix du carbone sur les importations de certains biens issus de pays tiers, si ces pays ne sont pas assez ambitieux en matière de changement climatique.

“Cela inciterait les industries commerciales de l’UE et hors-UE à décarboner conformément aux objectifs de l’accord de Paris”, précise-t-on.

Le Parlement européen relève que ce mécanisme devrait être conçu dans le seul but d’atteindre les objectifs climatiques et des conditions de concurrence équitables au niveau mondial, et non être utilisé à mauvais escient comme un outil visant à renforcer le protectionnisme.

Et d’ajouter que d’ici 2023, et suite à une étude d’impact, ce mécanisme devrait couvrir le secteur énergétique et les secteurs à forte intensité énergétique comme le ciment, l’acier, l’aluminium, le raffinage du pétrole, le papier, le verre, les produits chimiques et les fertilisants, qui continuent à bénéficier d’importantes allocations gratuites de quotas et représentent toujours 94% des émissions industrielles de l’UE.

( Avec MAP )