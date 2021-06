Climat : L’épisode “La Niña” 2020-2021 prend fin

L’épisode “La Niña” de 2020-2021 a pris fin et des conditions « neutres » devraient dominer le Pacifique tropical ces prochains mois, a annoncé mardi l’Organisation météorologique mondiale (OMM), précisant que les températures de l’air devraient être supérieures à la moyenne entre juin et août, en particulier dans l’hémisphère Nord.

Le phénomène La Niña correspond au refroidissement à grande échelle des eaux de surface dans le centre et l’est du Pacifique équatorial, associé à des variations de la circulation atmosphérique tropicale, autrement dit des vents, de la pression et des précipitations. Ses effets sur le temps et le climat sont en général l’opposé de ceux de l’anomalie El Niño, qui est la phase chaude du phénomène El Niño-oscillation australe (ENSO).

D’après le bulletin Info-Niño/Niña publié par l’OMM, la probabilité de conditions neutres dans le Pacifique tropical s’établit à 78 % jusqu’à juillet, puis elle diminue et passe à 55 % pour la période d’août à octobre. L’incertitude est plus grande pour le reste de l’année civile.

Cependant, « tous les phénomènes climatiques d’origine naturelle s’inscrivent désormais dans un contexte de changement climatique d’origine anthropique, qui fait s’élever les températures mondiales, accentue les conditions météorologiques extrêmes et modifie les régimes saisonniers de précipitations », fait observer l’OMM dans un communiqué.

“La Niña a un effet de refroidissement temporaire des températures à l’échelle mondiale, qui est généralement plus fort la deuxième année de son apparition. Ainsi, l’année 2021 a démarré avec des températures relativement basses selon les normes récentes. Cette situation ne doit pas nous donner un faux sentiment de sécurité en nous faisant croire qu’il y a une pause dans le changement climatique», a déclaré le secrétaire général de l’OMM, M. Petteri Taalas, cité par le communiqué.

«Les concentrations de dioxyde de carbone se maintiennent à des niveaux records et continueront donc de favoriser le réchauffement de la planète. Selon les nouvelles prévisions de l’OMM, il est probable à 90 % qu’au moins une année entre 2021 et 2025 devienne l’année la plus chaude jamais enregistrée à la place de 2016, qui avait été marquée par un épisode El Niño intense», a expliqué M. Taalas.

Les phénomènes El Niño et La Niña sont des facteurs déterminants du système climatique de la Terre, mais ce ne sont pas les seuls.

Outre son bulletin Info-Niño/Niña traditionnel, l’OMM publie désormais régulièrement un bulletin saisonnier sur le climat, qui tient compte des influences de tous les autres grands facteurs, tels que l’oscillation nord-atlantique, l’oscillation arctique et le dipôle de l’océan Indien.

( Avec MAP )