Climate Change Performance Index : Le Maroc perd une place 

Sur 57 pays étudiés par GermanWatch, NewClimate Institute et Climate Action Network International, le Royaume se place au 7e rang du « Climate change performance Index », soit, juste derrière la Suède, le Royaume-Uni et le Danemark. Il se classe ainsi devant des pays comme la Norvège ou encore la Finlande.

Le Royaume perd une place dans le classement annuel des performances climatiques. Il se place ainsi au 7e rang derrière le Danemark. Si le pays obtient de bons résultats pour la majorité des indicateurs comme la politique climatique, des efforts restent à faire en ce qui concerne les énergies renouvelables, indique le rapport.

En effet, selon les auteurs, les objectifs fixés pour 2030 seraient encore insuffisants et ne permettraient pas, à ce jour, au pays, d’améliorer son score pour cet indicateur. Toutefois, les experts notent un certain nombre d’initiatives positives et favorables émanant des pouvoirs publics, tels que les investissements, et un engagement pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une législation claire et une stratégie efficace sur le long terme semblent néanmoins manquer à l’appel selon le rapport. L’indice octroie enfin un score élevé pour l’engagement du pays aux Accords de Paris et ne manque pas d’ailleurs de mentionner son rôle de leader pour le développement et les énergies sur le Continent africain.