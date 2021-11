Clôture avec succès du salon MADE expo 2021

MADE expo 2021, le salon de référence pour le secteur de Construction et des matériaux et des techniques pour l’aménagement intérieur et extérieur des bâtiments, qui a eu lieu du 22 au 25 novembre à Milan, s’est clôturé hier avec succès en attirant un grand nombre de professionnels.

Il s’agit d’une opportunité concrète pour prendre conscience de l’évolution du secteur et de découvrir les dernières innovations. La filière de la construction est représenté en Italie par plus de 700.000 entreprises et plus d’ 1 million d’employés. Un réseau de professionnels, de designers, d’entreprises de construction et de production, d’artisans, de fabricants de fenêtres, d’entrepreneurs et plus de 300 sociétés exposantes, avec la participation d’environ 150 buyers de 37 pays.

ICE Casablanca – Section pour la Promotion des Échanges de l’Ambassade d’Italie, a invité une délégation des professionnels marocains en organisant un programme des rencontres d’affaires avec des industriels italiens.

Mohamed Sami BEN JELLOUL Trade Analyst de Bureau ICE Casablanca, dans le cadre de promouvoir des échanges commerciaux entre l’Italie et le Maroc, a accompagné une délégation composée par Groupe Alomrane, Aglass, SMTGC et Zimaouy Group.

Le Maroc a été présent aussi par une visite d’excellence de M. Mohammed LAKHAL Consul Général du Royaume du Maroc à Milan, une occasion pour rencontrer la délégation marocaine ainsi que pour encourager davantage la coopération économique entre les deux pays.