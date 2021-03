Clôture de la première édition du programme Open Startup Maroc

Ce lundi 29 mars, l’ambassade des États-Unis et un consortium d’universités et d’ONG marocaines et américaines ont annoncé le gagnant du programme Open Startup Maroc, qui vise à donner aux étudiants universitaires et jeunes diplômés marocains la chance d’élargir leurs compétences entrepreneuriales et de lancer leur entreprise.

Le chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Maroc, M. David Greene, le Président de l’Université Al Akhawayn, M. Amine Bensaid, le Président de l’Université Polytechnique Mohammed VI, M. Hicham El Habti et le Président d’Impact For Development, M. Tarik Nesh-Nash se sont réunis pour annoncer l’équipe gagnante, parmi les 94 participants, dont 7 startups finalistes du programme Open Startup Maroc.

Le premier prix a été remis à l’équipe INATLANTIS, qui développe une plateforme digitale permettant de créer des espaces d’échange et d’apprentissage des langues.

En deuxième position, l’équipe SPOTTER conçoit une technique pour la validation de la solvabilité des chèques en temps réel. En troisième position, l’équipe REPA-BSF, qui élabore une méthodologie pour transformer les déchets organiques pour l’alimentation des volailles.

7 Startups ont réussi à se qualifier pour les finales, avec pour enjeu une dotation globale de 15.000$. L’équipe gagnante aura l’opportunité de visiter l’Université de Columbia à New York (si les conditions de la pandémie le permettent) et de participer à « Columbia Venture Competition » (CVC), compétition internationale programmée en avril 2021 avec une dotation globale de 300.000$.

A propos du programme “Open Startup Maroc”

Fondé sur le principe que le développement est une responsabilité partagée nécessitant une approche centrée sur l’humain, le lancement du programme Open Startup Maroc en octobre dernier a été le fruit d’un partenariat tripartite entre Impact For Development (IFD), l’Université Al Akhawayn (AUI) et Africa Business School (ABS), l’Université de Columbia à New York et OST International. L’Ambassade des États-Unis a fourni un soutien financier au programme.

Open Startup Maroc est un programme de pré-incubation visant à renforcer les compétences des étudiants universitaires et jeunes diplômés Marocains, dans le but de développer leurs projets d’entreprises en suivant un modèle spécifique basé sur le support d’un réseau au niveau national et international, qui permet le partage des enseignements, l’avancement des connaissances, le renforcement des capacités ainsi que le rayonnement à l’international. Grâce à ce programme, IFD, AUI et ABS ont cherché à concrétiser leur vision pour une croissance économique inclusive et durable à travers l’innovation, la créativité et l’entrepreneuriat.

La première édition de l’Open Startup Maroc a porté sur quatre objectifs principaux :

Approfondir la compréhension des participants en ce qui concerne les principes fondamentaux du développement, du lancement et de la croissance d’une entreprise ; Initier les participants au business model américain et les réunir avec des experts américains en entrepreneuriat ; Développer un réseau permanent d’entrepreneurs tout en renforçant leur coopération avec l’Ambassade Américaine ; Développer des collaborations entre les étudiants Marocains et leurs homologues Américains.

Le programme Open Startup Maroc s’est déroulé sur une période de 4 mois et a débuté avec la soumission de plus de 400 candidatures d’étudiants et de jeunes diplômés issus des 10 régions du Maroc. Parmi ces candidatures, 94 étudiants provenant de plus de 20 universités ont été sélectionnés, avec une parité du genre. Les participants ont ainsi eu l’occasion de bénéficier d’un bootcamp intensif sur 5 jours avec des formations dispensées par des experts de l’Université de Columbia spécialisés en entrepreneuriat, ainsi que d’un encadrement personnalisé fourni par 30 experts Marocains.

L’équipe Marocaine gagnante a été annoncée lors de la cérémonie de clôture d’Open Startup Maroc qui a eu lieu le lundi 29 mars.

Le programme Open Startup Maroc fait partie d’un partenariat durable entre IFD, AUI et ABS qui vise à promouvoir l’innovation comme catalyseur du développement au Maroc, et ainsi continuer à renforcer cet écosystème après le lancement tripartite, en Mars 2020, de Mobadarat.ma, une plateforme d’innovation ouverte qui promeut l’intelligence collective de la communauté des chercheurs et des entrepreneurs pour faire face aux effets du COVID-19 au Maroc.