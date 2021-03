Cluster GreenH2 : Tenue de l’Assemblée Générale Constitutive

Dans la continuité des Hautes Orientations Royales ambitionnant de faire du Royaume du Maroc un champion de la transition énergétique, le Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement ainsi que le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique ont présidé aujourd’hui l’Assemblée Générale Constitutive du Cluster GreenH2.

Plusieurs représentants du secteur industriel, de la recherche et formation ainsi que d’organismes publics, se sont rassemblés aujourd’hui à l’hôtel Tour Hassan à Rabat, en présentiel et en visioconférence, pour lancer la création d’un Cluster national de l’Hydrogène Vert “GreenH2 Maroc”, dédié à la recherche appliquée, l’innovation et l’industrie.

Le Cluster GreenH2 a pour objectif de contribuer à l’émergence d’un écosystème national de l’Hydrogène Vert compétitif et innovant afin de positionner le Royaume du Maroc comme un hub régional, leader dans la production et l’exportation de l’Hydrogène Vert et de ses dérivés.

Ce Cluster, premier de son genre en Afrique, permettra de fédérer l’écosystème national autour d’objectifs communs pour construire conjointement un environnement favorable afin de développer une filière industrielle verte à forte valeur ajoutée. Cette initiative s’appuyera sur les compétences et les infrastructures qu’offrent les membres du Cluster : industries, universités et centres de recherche, en particulier les plateformes technologiques incubées par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Renouvelables (IRESEN).

Le Cluster GreenH2 aura pour mission de renforcer les capacités techniques et technologiques des acteurs nationaux à produire, à exploiter et à valoriser l’hydrogène vert et ses dérivés. Il accompagnera également la commission nationale de l’hydrogène vert à la création d’un cadre réglementaire incitatif en faveur du développement de cette filière d’avenir et contribuera à la promotion de l’hydrogène vert marocain à l’échelle régionale et internationale.