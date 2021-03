CMT: AGR maintient sa recommandation d’acheter le titre

Attijari Global Research (AGR) a maintenu sa recommandation d”acheter” le titre de la Compagnie minière de Touissit (CMT), avec un cours cible de 1.850 dirhams, offrant un potentiel de 11%.

“Il est rassurant de constater que les perspectives de croissance de la CMT en 2021 demeurent positives”, indiquent les analystes d’AGR dans une note consacrée aux résultats annuels de l’entreprise au titre de l’année écoulée, citant deux principales raisons.

Ainsi, il s’agit, d’après eux, d’un redressement très attendu de la production entre 7 et 10% dans un contexte sanitaire en amélioration par rapport à 2020 et d’un effet prix positif du portefeuille métaux de 25% justifié d’une part, par l’appréciation du cours moyen de l’Argent de 56,0%, passant de 16,9 $/Oz au T1-20 à 26,0 $/Oz au T1-21 et d’autre part, par la hausse des cours moyens du Plomb de 9,4% à 2.016 $/T et du Zinc de 29,3% à 2.745 $/T sur la même période.

“Nous maintenons nos prévisions 2021 inchangées pour la CMT. Il s’agit d’un redressement de la capacité bénéficiaire récurrente à 192 millions de dirhams (MDH) conjuguée à un dividende par action (DPA) soutenable d’au moins 100 dirhams”, soulignent les analystes.

En ce qui concerne les réalisations opérationnelles au titre de l’année écoulée, les analystes relèvent qu’elles ne constituent pas une réelle surprise, précisant que les baisses du résultat d’exploitation de 31% à 158 MDH et du résultat net part du groupe (RNPG) récurrent de 35% à 120 MDH “ont été largement intégrées au niveau de nos prévisions initiales”.

Cette contre-performance opérationnelle s’explique, d’après la même source, par un double effet négatif Prix/Volume, à savoir d’une part, le repli de la production de 9% suite aux perturbations causées par la gestion de la crise sanitaire et d’autre part, par le cours moyen du Plomb dont la contribution aux revenus dépasserait les 60% a baissé de 9% en 2020.

Après une année de rétention en 2019, la CMT renoue avec sa politique généreuse de dividende, souligne AGR. “Il s’agit d’un DPA de 120 dirhams, soit un niveau supérieur de 60% par rapport à notre estimation initiale de 75 dirhams. Le dividend yield (rendement) du titre ressort à 7,2%, soit l’un des meilleurs rendements du marché au titre de l’exercice 2020”, notent les analystes.

Et d’ajouter que suite à la réévaluation en “juste valeur” de la participation de la CMT dans AMG, une provision de 98 MDH a été constatée en 2020, faisant savoir que cette charge non décaissable et non récurrente n’impacte pas la capacité de génération de cash de l’opérateur.

( Avec MAP )