Collectif associatif pour l’observation des élections: Plus de 2600 observateurs mobilisés

Le coordinateur national du collectif associatif pour l’observation des élections (CAOE), Kamal Lahbib, a souligné, mercredi à Casablanca, que le collectif a mobilisé 2620 observateurs répartis sur les 12 régions du Royaume.

M. Lahbib a ajouté, lors d’un point de presse, axé sur la présentation du bilan des préparatifs pour l’observation du processus électoral 2021 dans le cadre du projet “Observation non partisane des élections législatives, régionales et communales 2021“, avec le cofinancement de l’Union Européenne (UE), que les observateurs seront chargés d’accomplir leurs missions dans les bureaux de vote sélectionnés pour l’observation de toutes les phases du processus électoral, précampagne, campagne et jour du scrutin.

Les observations recueillies et documentées par le CAOE, dans le strict respect des principes d’impartialité, d’objectivité et d’indépendance à l’égard de toute entité partisane ou organisme gouvernemental, ont pour finalité de susciter une prise de conscience positive stimulant la promotion de la transparence, de la liberté et de la probité du processus électoral, a-t-il poursuivi.

→ Lire aussi : Elections: Plus de 4.500 observateurs accrédités

Pour sa part, Abdellah Mesdad, membre du secrétariat général du collectif, s’est dit satisfait de l’engagement de tenir cette étape électorale en son temps, malgré la situation épidémiologique qui prévaut, vu que les élections constituent une importante étape pour l’évaluation des politiques publiques, le renforcement du processus électoral et l’édification démocratique.

Le CAOE a accordé un rôle important aux médias lors de cette opération électorale, pour l’encouragement de la participation politique, a-t-il fait savoir, notant que lors de tout scrutin, le collectif avait suivi différentes informations diffusées par la presse écrite, électronique et audiovisuelle en rapport avec les élections.

Il a rappelé que le collectif avait observé la plupart des opérations électorales qu’a connues le Maroc depuis 2002, et publié à ce sujet des rapports, études et recommandations, relevant que depuis l’annonce de la date des prochaines élections le processus des préparatifs pour l’observation a été lancé, à travers une dynamique de débat interne comprenant le volet juridique, la méthodologie d’observation et le suivi médiatique.

Le CAOE est un regroupement d’associations (70) réparti à travers l’ensemble des régions du Royaume et compte plusieurs associations qui ont plusieurs sections à travers le pays.

( Avec MAP )