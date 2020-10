Collectif des Médecins Marocains au Sénégal : Et de deux pour des consultations gratuites au profit des dakarois

Le Collectif des Médecins Marocains au Sénégal (CMMS) s’apprête à organiser, les 7 et 8 novembre prochain, une campagne médicale au profit des habitants du quartier Amitié de la capitale Dakar.

L’initiative qui portera sur des consultations gratuites, intervient après une opération similaire, entreprise en juillet dernier au quartier Fann-Hock de la capitale sénégalaise, et s’inscrit dans le cadre de l’élan de solidarité et de l’ouverture des praticiens marocains sur leur environnement dans le pays d’accueil.

L’opération qui porte sur différentes spécialités de médecine, cible principalement les personnes âgées et les patients souffrant de maladies chroniques, notamment le diabète et l’hypertension artérielle, note le CMMS, soulignant qu’en ces temps de pandémie, les mesures barrières seront respectées pour que les consultations soient menées sans danger aussi bien pour les patients que pour les volontaires.

Ces consultations gratuites auront lieu dans les locaux d’une école primaire mis à la disposition des médecins marocains par le maire de Fann-Point E, dont relève le quartier ciblé.

Selon Dr Mehdi Hatim, secrétaire général du Collectif, cette opération qui signe la deuxième initiative solidaire du CMMS en mois de trois mois à Dakar, est ouverte aux étudiants en médecine et aux praticiens généralistes et spécialistes, ainsi qu’aux pharmaciens et dentistes marocains établis au Sénégal.

Fort du succès et de l’impact positif des journées de consultations de juillet dernier, le Collectif entend témoigner, à travers cette nouvelle action, de la gratitude des médecins marocains envers “un pays qui nous a accueilli à cœur ouvert, et qui a toujours été un exemple des relations fraternelles avec le Maroc”, a-t-il souligné à la MAP.

Créé en août 2019, le Collectif des Médecins Marocains au Sénégal a pour objectif de rassembler et impliquer les médecins marocains dans des actions sociales et humanitaires.

Le Collectif regroupe l’ensemble des médecins marocains au Sénégal, dont le nombre s’élève à plus de 150 praticiens, toutes spécialités confondues.

