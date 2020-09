Comment les travailleurs des centres d’appels vivent la crise ?

Alors que le nombre de cas confirmés de coronavirus au Maroc est toujours en augmentation, plusieurs employés des centres d’appels se trouvent obligés de regagner leurs bureaux avec un système de télétravail partiel. Certains travailleurs dans de grandes boites n’ont pas senti les effets de la crise. De leur côté, des employés ont subi des pressions de la part de leurs patrons, menacés d’être licenciés. Quels sont les risques auxquels sont exposés les employés ? Et que font les centres d’appels pour protéger leur santé et leur sécurité ?

Depuis l’apparition de la Covid-19, de nombreux centres d’appels ont continué à travailler. Les entités équipées par conséquent ont opté pour le télétravail alors que d’autres étaient obligées de maintenir leurs équipes sur place. Une situation qui a rendu les espaces de travail un terrain fertile pour la propagation du virus. Les employés sont-ils en sécurité ? D’après une étude qui a été menée, par le Centre de Ressources sur les Entreprises & les Droits de l’Homme, en avril 2020, plusieurs risques en matière de droits de l’homme liés au secteur des centres d’appels en Tunisie et au Maroc, après l’apparition de la Covid-19 ont été constatés. En plus des risques sanitaires, il s’agit également de l’absence du contrôle sur les horaires de travail, les contraintes de réaliser des objectifs irréalistes pour recevoir un salaire intégral, ainsi que le manque de représentation syndicale.

Les centres d’appels s’enfoncent dans la crise

Après l’apparition de la pandémie, plusieurs entreprises étaient en difficulté. Pour les centres d’appels, la réalisation de leur chiffre d’affaires dépend du secteur dans lequel ils opèrent, comme c’est le cas des entreprises travaillant dans le domaine de la distribution et des télécoms, qui n’étaient pas vraiment impactées par la crise. « Nous avons cartonné, parce que notre secteur n’a pas été touché, au contraire d’autres activités comme celles de l’aérien ou de la location…, qui ont été fortement affectés, car leur secteur a été en arrêt », précise Mohamed Ouahmane, Directeur d’activités multisites chez Webhelp. Et d’ajouter qu’il y a 10.000 personnes travaillent pour le pôle du Maroc dont 2.000 personnes qui opèrent dans le secteur des télécoms. D’ailleurs, Webhelp était l’un des centres d’appels à avoir réalisé un bon chiffre, raison pour laquelle ils n’ont pas sollicité l’aide du gouvernement et ont gardé tout leur personnel.

Pour le cas d’Intelcia, Karim Bernoussi, le CEO du groupe a indiqué que leurs activités n’ont pas été gravement touchées malgré un repli de 20% de leur chiffre d’affaires ressenti pendant la période du confinement. Cela n’a toutefois pas influé sur l’activité et à partir du début du mois de juillet, ils ont repris leur cours normal. « L’impact de la crise peut être variable ou mesuré en fonction des acteurs et les clients avec qui nous avons affaire. Il y en a ceux qui ont un nombre limité de clients et opèrent dans des secteurs en arrêt. Cela a engendré une chute de leur chiffre d’affaires », nous explique Bernoussi.

Pour les cas de covid-19 enregistrés, Ouahmane a affirmé qu’il y a eu un seul cas dans le pôle de Rabat, mais il a été traité avec un protocole sanitaire bien verrouillé. « Il n’a pas pu transmettre le virus puisqu’on était vraiment engagé à ce que les conditions sanitaires soient bien respectées. La vérité, on n’a pas attendu les autorités pour les tests, on a fait venir rapidement un laboratoire mobile », poursuit-il.

De même pour Intelcia, Karim Bernoussi a signalé qu’il y avait des cas détectés, mais ils ont essayé de les traiter rapidement pour endiguer la propagation du virus dans les bureaux. « En effet, nous avons 60% d’entreprises qui ont été équipées et qui peuvent télétravailler, et après le confinement on a opté pour l’idée de 50/50, c.-à-d. 50% en présentiel et 50% à distance, tout en gardant la possibilité du présentiel pour faire face à la naissance de clusters », explique Bernoussi.

Certains employés sont beaucoup mieux lotis que d’autres

Pourtant, cette crise a apporté son lot d’inconvénient, surtout pour les employés et leur rémunération. En effet, les centres d’appels ont un système de prime et de nombreuses personnes comptent sur ces primes pour augmenter leur salaire. Cela signifie que pour les gens qui n’atteignent pas les objectifs fixés ou bien qui ont des maladies chroniques mis en quarantaine risquent de perdre une partie de leurs revenus en raison de la pandémie. Ce constat s’applique essentiellement pour les employés qui bossent dans des centres d’appels opérant dans des secteurs qui sont à l’arrêt à cause de Covid-19. Même si certains sont beaucoup mieux lotis que d’autres.

Salma* travaille pour un centre d’appel qui opère pour les télécoms. Contactée par MAROC DIPLOMATIQUE, elle a indiqué qu’après l’annonce du confinement le 18 mars, le centre d’appel a opté pour le télétravail, presque toutes les personnes ont commencé à travailler à distance sous des conditions favorables, et avec leur shift normal qui est 8 heures par jour. « C’était une opération progressive, puisqu’il n’y avait pas d’ordinateurs pour tout le monde. Je faisais partie de ceux-là, donc je suis rentrée chez moi, tout en sachant que j’étais toujours payée même si je ne bossais pas pendant une période de deux mois ».

Durant les derniers mois, Salma a noté qu’ils ont commencé à reprendre petit à petit et d’une manière rotative pour qu’ils puissent se réadapter avec le travail, tout en ne dépassant pas 50% d’effectifs dans les bureaux. Malgré cela, les salariés avaient droit à une prime de 2.500 dirhams, même s’ils n’ont pas fait réellement un grand effort. « Un geste symbolique et de solidarité de la part de la société, a-t-elle argumenté. De même pour les gens qui avaient des maladies chroniques ou les femmes enceintes. « Je vous donne un cas d’un collègue diabétique qui travaille à distance depuis l’annonce du confinement, avec une prime mensuelle de 4.000 dirhams », a-t-elle noté. Pour l’affiliation syndicale, Salma a mentionné qu’il n’a jamais essayé de chercher sur ce sujet. « Je n’ai jamais rencontré des problèmes avec mon entourage professionnel, par contre, nous avons des services généraux où on trouve des personnes avec qui communiquer en cas de problème ou de panne ».

Mais tous ne sont pas logés à la même enseigne. Autre centre, autres conditions. Pour le cas de Mehdi* qui travaille pour un service d’assurance, il a un shift de 9 heures par jour, avec une heure de pause-déjeuner et 30 minutes de pause réparties entre le matin et l’après-midi. Pendant la période de télétravail, leur entreprise a bien consenti à leur donner 400 dirhams de plus pour payer la connexion internet, mais certains d’entre eux avaient pris un congé sans solde puisqu’ils ne pouvaient pas atteindre les objectifs fixés. « Les personnes qui ont des difficultés à atteindre les chiffres ont été sommées de revenir aux locaux. On nous a même dit que le télétravail n’est pas fait pour des personnes comme nous », s’indigne-t-il.

Parlant à Maroc Diplomatique, Mehdi a attesté que dernièrement, l’entreprise a enregistré des cas de Covid, et la direction leur a proposé le télétravail pour quelques jours. Le problème actuel pour lui c’est qu’il a du mal à convaincre les gens pour prendre une assurance, surtout que la crise est partout. Or, sans assurance vendue, impossible d’atteindre les objectifs quotidiens et sans ces derniers, le risque de perdre son boulot plane sur Mehdi et ses collègues. « On a peur d’être mis à la porte », confie Mehdi de façon préoccupante.

D’après ce que nous avons constaté, certains centres d’appels doivent améliorer les conditions de travail de leurs employés, notamment les problèmes liés au salaire, à la pression et le stress, en renforçant la représentation syndicale qui est presque inexistante. Selon Ayoub Douad, Secrétaire général de la Fédération nationale des Employés et Cadres des Centres d’Appels et des Entreprises de Délocalisation, plus de 80% du secteur au Maroc n’est affilié à aucun syndicat. « Cette absence de représentation est préoccupante, car elle empêche les travailleurs de faire entendre leur voix, de négocier de meilleures conditions de travail et de déposer des plaintes en cas d’abus », explique-t-il.