Commune El Kbab (Khénifra): 5 MDH pour la réhabilitation des infrastructures du réseau d’eau potable

La première tranche des travaux de réhabilitation des infrastructures du réseau d’eau potable dans la province de Khénifra a été lancée, mercredi, dans la commune d’El Kbab pour un coût de 5 millions de dirhams (MDH).

Ce projet, dont le coup d’envoi a été donné par le gouverneur de la province de Khénifra, Mohamed Fettah, vise à améliorer les conditions d’accès des habitants de la commune d’El Kbab à l’eau potable dans le contexte de la faiblesse des précipitations, de l’augmentation de la demande sur l’eau potable, de l’expansion urbaine, et de la dégradation des infrastructures du réseau de distribution.

Financée par la Direction générale des collectivités territoriales, cette première tranche prévoit la réalisation de 20 kilomètres de canalisations de différents calibres pour raccorder 2.000 familles au réseau d’eau potable.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la commune d’El Kbab, Mustapha Alaoui Ismaili, a indiqué que ce projet sera réalisé dans le cadre d’un programme d’urgence qui permettra de répondre aux besoins en eau potable des habitants du Centre d’El Kbab.

Ce projet permettra à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (l’ONEE) d’assurer, d’une part, la gestion de ce service sur la base de la concertation et de la convention de partenariat signée dans ce sens, et d’activer un certain nombre de conventions financées par le ministère de l’Intérieur et le Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra et certains partenaires, ce qui va contribuer à résoudre définitivement le problèmes liés à l’accès à l’eau potable dans l’ensemble de la commune d’El Kbab, a-t-il ajouté.

A cette occasion, le directeur régional de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (Branche Eau) a donné des explications sur la convention de partenariat conclue entre le ministère de l’Intérieur (Direction générale des collectivités territoriales), le Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra, le Conseil provincial de Khénifra, l’ONEE -Branche Eau- et les communes concernées par le manque d’eau (El Hammam, El Kbab, Ouaoumana, Al-Borj, Aït Aït Saadelli). Cette convention vise à répondre aux besoins de ces collectivités territoriales à travers la réalisation de plusieurs projets dans le secteur de l’eau potable.

La mise en oeuvre de cette convention nécessitera un financement total de 89 MDH et permettra d’alimenter en eau potable les Centres d’El Kbab et d’Al-Borj ainsi que de 52 Douars des communes El Kbab, El Hammam, Aït Ishaq, Ouaoumana et Aït Saadelli. Elle permettra également de réaliser 226 km de canalisations d’alimentation en eau potable, de 3.650 branchements individuels et de 52 bornes-fontaines outre la construction et l’équipement de réservoirs et de stations de pompage.

(Avec MAP)