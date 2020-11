Communes: Partenariat entre l’AMPCC et l’association Targa pour améliorer les mécanismes de gouvernance et de gestion

Une convention de partenariat a été signée, lundi à Rabat, entre l’association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC) et l’association TARGA pour le développement et la protection de l’environnement, visant à améliorer les mécanismes de gouvernance et de gestion des communes.

Selon un communiqué de l’AMPCC, ce projet de convention, qui permettra aux communes adhérentes d’obtenir “le label de la commune citoyenne”, s’assigne pour buts de renforcer le rôle du citoyen dans les différentes étapes du processus de développement des communes et dans la diffusion de la culture de l’auto-évaluation et de contrôle.

En vertu de cet accord, signé par Mohamed Boudra, de l’AMPCC et Dahman Saïdi, de l’association Targa, en présence du wali directeur général des collectivités locales, Khalid Safir, la première étape du projet “Le label de la commune citoyenne” bénéficiera à environ 70 communes, adhérentes à ce projet et qui ont présenté leurs candidatures après avoir rempli les conditions de participation, dont l’auto-évaluation des communes et l’élaboration d’un plan d’amélioration de la performance, précise-t-on.

Une commission chargée du soutien, du suivi et de la coordination avec les communes concernées veillera à la mise en œuvre dudit projet, à travers des équipes techniques et des experts, qui se chargeront de l’auto-évaluation des communes et de l’élaboration des différents documents, note le communiqué.

Dans une allocution de circonstance, M. Safir a souligné l’importance de cette convention en matière d’accompagnement et d’encadrement de la chose locale, d’appui à la bonne gouvernance territoriale, à travers l’implication des communes dans l’opération d’auto-évaluation, de renforcement du rôle du citoyen dans le processus de la gestion locale et de consécration d’une image réaliste et rationnelle autour des collectivités territoriales.

( Avec MAP )