Compensation: La charge globale recule à 7,3 MMDH à fin juillet

La charge globale de compensation au titre des subventions à la consommation a reculé à 7,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de 2020 contre 8,09 MMDH durant la même période un an auparavant, ressort-il du dernier bulletin d’information de la Caisse de compensation.

Par composante, la charge de la subvention du gaz butane s’est située à 6,02 MMDH à fin juillet, soit une diminution de 10% due essentiellement à la baisse des cours du gaz butane et de la subvention unitaire de 13% au cours cette période, précise la même source. S’agissant de la charge de compensation relative au sucre, aussi bien en quantités qu’en valeur, elle a diminué de 6% à 1,94 MMDH (684.282 tonnes).

Le bulletin fait également ressortir que le paiement des encours des dossiers de subvention des produits gaz butane et sucre, arrêté à fin août, a totalisé près de 4,4 MMDH, dont 3,4 MMDH pour le gaz butane et 1 MMDH pour le sucre. Les encours des dossiers de subventions se sont élevés à plus de 6 MMDH (4,3 MMDH pour le Gaz butane et 1,8 MMDH pour le sucre).