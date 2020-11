Compétitions interclubs de la CAF : tirage au sort des préliminaires

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, lundi au Caire, au tirage au sort des préliminaires des compétitions interclubs, saison 2020-2021.

En Ligue des champions, 10 clubs ne feront leur entrée en lice qu’au 2è tour, en l’occurrence Al Ahly et Zamalek (EGY), le Raja et le Wydad (MAR), Mamelodi Sundowns (ASU), Mazembe et AS Vita Club (RDC), Al-Taraji (TUN), Horoya (GUI) et Agosto (ANG).

Ainsi, le Wydad Athletic Club affrontera le vainqueur du match AshGold du Ghana contre Stade Malien du Mali, alors que le Raja Club Athletic jouera face au gagnant de Gambia Armed Forces contre Teungueth du Sénégal.

Toujours en lice pour le trophée cette année, Al Ahly connaitra son adversaire après le choc entre Sonidep du Niger et Mogadishu de Somalie, tandis que Zamalek défiera le vainqueur de Gazelle du Tchad contre CF GR de Djibouti.

Concernant la Coupe de la CAF, les clubs marocains, la Renaissance sportive de Berkane, tenante du titre, et le TAS de Casablanca, connaissent désormais leurs adversaires.

La Renaissance de Berkane, exemptée du premier tour, sera opposée à l’Association sportive Kaloum Star, équipe guinéenne basée à Conakry, ou les Mauritaniens du Tevragh Zeina.

Le TAS de Casablanca, vainqueur de la Coupe du Trône, découvrira cette compétition pour la première fois de son histoire. Le club de Hay Mohammadi défiera les Gambiens de Gamtel FC au premier tour. En cas de qualification, il affrontera les Béninois d’ESAE FC.

