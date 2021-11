Conférence de Paris: principaux points de l’Approche Royale pour la résolution de la crise libyenne

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidents à l’Étranger, Nasser Bourita, qui représente SM le Roi Mohammed VI à la Conférence de Paris sur la Libye, a présenté l’Approche Royale pour la résolution de la crise libyenne et la volonté du Souverain de faire du Maroc une terre d’accueil pour le dialogue inter-libyen.

Ci-après les principaux points de l’Approche Royale :

– Sa Majesté le Roi suit de près les développements en Libye, et encadre de Sa Vision l’engagement du Maroc – qui ne s’est jamais démenti.

– Le Souverain a toujours voulu que le Maroc s’offre en terre d’accueil pour le dialogue inter-libyen, sans ingérence, et sans agenda autre que la concorde en Libye.

– Cette approche, fondée sur le respect de la volonté libyenne et le bannissement de tout « paternalisme », a permis des avancées majeures :

*L’Accord politique de Skhirat [du 17 décembre 2015] ; *Les Arrangements de Bouznika [du 06 octobre 2020, sur les postes souverains] ;

*Le Congrès parlementaire libyen de Tanger [du 23 novembre 2020, en présence de 130 parlementaires de l’Est et de l’Ouest] ;

*Et, plus récemment, l’Engagement de Rabat du 1er octobre 2021, entre Chambre des Représentants et Haut Conseil d’Etat, pour respecter la date des élections.