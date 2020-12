Conférence lundi à Casablanca sur l’avenir de la presse marocaine

Une conférence nationale sur “l’avenir de la presse marocaine entre répercussions de la pandémie et crise structurelle” sera organisée lundi à Casablanca, à l’initiative de la commission de l’entreprise de presse et de mise à niveau du secteur relevant du Conseil national de la presse (CNP).

En raison des mesures préventives sanitaires, cette rencontre verra la participation d’un nombre limité de personnes représentant les secteurs de l’édition, de la communication, de la publicité, de la distribution des journaux et de l’impression, indique dimanche un communiqué du CNP, précisant que des représentants des instances professionnelles oeuvrant dans ce secteur prendront également part à cette conférence.

Les débats porteront sur deux principaux axes à savoir “la réalité et l’avenir de la presse marocaine après le confinement sanitaire” et “la réalité et l’avenir de l’écosystème de la presse marocaine”, ajoute la même source.

Cette rencontre intervient dans le contexte de la crise que connaît la presse et qui s’est aggravée à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus, expliquent les organisateurs, faisant savoir que plusieurs questions se posent sur l’avenir du secteur.

L’organisation de cette conférence permettra au CNP d’enrichir les conclusions du rapport établi par le Conseil sur les répercussions de la pandémie.

Elle ambitionne également d’ouvrir un dialogue avec les différents intervenants dans le secteur sur les solutions et propositions à même de contribuer à atténuer les effets de la crise de la presse marocaine.

