Confinement ciblé en Tunisie à partir de lundi (officiel)

Les autorités tunisiennes ont annoncé, samedi, un confinement ciblé du 18 au 24 janvier pour limiter la propagation de la pandémie de Covid-19 dans le pays.

“Le confinement ciblé consiste à interdire toutes les manifestations et tous les rassemblements ainsi que les déplacements entre les régions, décréter le couvre-feu et imposer le travail par alternance et le télétravail”, a précisé la porte-parole du ministère tunisien de la Santé et directrice de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya.

Dans des déclarations à la presse, elle a affirmé qu’à la lumière des résultats du confinement général, décrété du 14 jusqu’au 17 janvier, le comité scientifique proposera une série de mesures à prendre pour diminuer le nombre de cas graves et éviter l’effondrement du système de santé dans le pays.

La responsable a rappelé que le comité scientifique avait proposé à l’instance nationale de lutte contre le coronavirus l’instauration d’un confinement général de trois semaines alors que l’instance a opté pour un confinement général de quatre jours suivi d’un confinement ciblé en tenant compte des difficultés que vit la Tunisie.

Ben Alaya a expliqué que la hausse du nombre de cas détectés est due à la hausse du nombre de tests effectués qui a évolué de 6 à 15.000 tests par jour, ce qui permettra, par conséquent, de connaître le niveau réel de propagation du coronavirus dans toutes les régions du pays.

Le bilan épidémiologique quotidien du nouveau coronavirus en Tunisie s’est aggravé ces 24 dernières heures, avec 4.170 cas d’infection et 50 décès supplémentaires.

Depuis le 2 mars dernier, la Tunisie a enregistré 175.065 cas confirmés, dont 5.528 décès.

Avec MAP