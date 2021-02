Conflit israélo-palestinien: Josep Borrell réitère le soutien de l’UE à une solution à deux États

Le haut représentant de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell, a réitéré le soutien de l’UE à une solution à deux États pour le règlement du conflit israélo-palestinien.

“L’UE continuera à soutenir fermement le processus politique vers la création d’un État palestinien démocratique, viable et contigu, vivant côte à côte avec Israël dans la paix et la sécurité et avec Jérusalem comme la capitale des deux États, conformément au droit international”, a souligné M. Borrell à l’occasion d’une réunion mardi par vidéoconférence du groupe international des donateurs pour la Palestine, le Comité de liaison ad hoc (AHLC), présidé par la Norvège.

Le chef de la diplomatie de l’UE a appelé les deux parties “à prendre des mesures politiques et techniques pour rétablir la confiance et à s’abstenir de prendre des mesures unilatérales qui augmentent les tensions et sapent la solution à deux États”.

Vingt-sept pays donateurs et organisations internationales ont participé à cette réunion virtuelle de l’AHLC “avec une détermination commune à stabiliser et renforcer l’économie et les institutions palestiniennes et à améliorer la situation à Gaza”, selon le Service européen pour l’action extérieure. La réunion a également abordé les défis causés par la pandémie du Covid-19, ajoute-t-on.

Depuis 1993, l’AHLC se veut un mécanisme de coordination de l’aide financière en faveur du peuple palestinien dont la mission est de préserver la vision d’une solution négociée fondée sur la coexistence de deux États.

( Avec MAP )