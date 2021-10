Consécration : Le groupe Attijariwafa bank conforte son leadership et remporte 2 nouveaux prix à Londres

Lors de la 14e édition de la cérémonie de remise des prix « African Banking Awards 2021 » par EMEA Finance Magazine, le groupe Attijariwafa bank s’est vu décerner 2 prix d’excellence le 25 octobre dernier à Londres : « Meilleure banque marocaine de l’année », pour la 7e année consécutive et « Meilleure banque d’investissement » à travers sa filiale et banque d’affaires, Attijari finance corp pour la seconde fois.

Selon le magazine britannique de référence, ces 2 consécrations, viennent récompenser le progrès réalisé par le groupe Attijariwafa bank au cours de l’année 2021.

Les prix Best bank tiennent compte de divers facteurs de performance et structurels, tels que la part de marché, l’innovation de produits, la croissance dans des domaines de service importants, la rentabilité et la stratégie d’entreprise.

À propos de EMEA Finance

Le magazine EMEA Finance est un périodique important, basé à Londres, qui traite du secteur financier en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, régions parmi les plus dynamiques et émergentes du monde. EMEA Finance, source d’information complète pour le secteur de la finance dans la région EMEA, est un périodique exclusivement dédié aux événements financiers, aux activités et succès liés au secteur financier international.

Le magazine EMEA Finance est publié six fois par an. Des suppléments pertinents et informatifs qui fournissent l’analyse et l’investigation de sujets spéciaux sont fréquemment inclus avec le magazine.