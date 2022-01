Conseil d’administration de l’ONCF sous le signe de la reprise et de la performance

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a tenu son Conseil d’Administration en mode visioconférence, sous la présidence de Monsieur Mohammed Abdeljalil, Ministre du Transport et de la Logistique.

Les travaux de cette session ont été consacrés à l’examen des résultats probables de l’exercice 2021 et l’approbation des budgets 2022, la présentation de l’état d’avancement des chantiers inscrits dans le Protocole d’Accord Etat-ONCF, ainsi que la présentation des projets ferroviaires de développement et de la mise en place d’un écosystème industriel ferroviaire national.

Dans son mot d’ouverture, Monsieur le Ministre a tenu à rappeler que ce Conseil se déroule dans un contexte empreint d’une crise sanitaire qui perdure depuis bientôt deux années et à laquelle notre pays continue à faire face. Grâce à l’approche proactive et à la clairvoyante politique d’anticipation de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, le Royaume a non seulement pu maintenir la situation sous contrôle, mais encore une fois il a su se positionner en modèle régional, en termes de gestion de la pandémie et de large vaccination de la population.

‘’Toutefois- poursuit Monsieur le Ministre- les répercussions économiques et sociales de la crise liée à la Covid 19 n’ont épargné aucun secteur d’activité. Leur impact a été particulièrement ressenti par celui des transports, en raison des dispositions préventives décrétées pour endiguer la propagation du virus. Bien entendu, le ferroviaire qui a fait montre d’une grande adaptabilité, agilité et résilience, en a tout de même ressenti l’effet’’.

Force est de constater, commente le Ministre ‘’les efforts soutenus et de longue haleine, consentis au cours de ces dernières années par l’Office pour la modernisation du transport ferroviaire national n’ont pas manqué d’opérer un réel renouveau du secteur. Une véritable métamorphose du réseau, qui demeure clairement perceptible aussi bien par les clients voyageurs que par les opérateurs économiques, en termes de performance, de qualité de service, de compétitivité et d’attractivité. En dépit du contexte pandémique, l’Office a œuvré sans relâche pour le maintien de cet élan et la poursuite de l’amorce de ce grand virage, en s’engageant dans un autre grand chantier, à même de conférer à ce secteur vital le modèle adéquat pour lui assurer une meilleure pérennité et soutenabilité afin qu’il puisse jouer pleinement son rôle d’épine dorsale de la mobilité durable et de levier incontournable de la dynamique de développement socio-économique que connaît le Royaume, sous l’impulsion de la Vision Eclairée de Sa Majesté Le Roi, Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste’’.

En prenant la parole, Monsieur Mohamed Rabie Khlie, Directeur Général de l’ONCF a rappelé, qu’en dépit de la crise sanitaire qui perdure, l’année 2021 a été marquée par une relance de l’activité ferroviaire, grâce notamment à la stratégie volontariste et proactive de l’Office. Dans ce sens, l’ONCF a su réadapter sa stratégie pour mieux favoriser cette relance, en s’appuyant sur l’accélération de la transformation digitale, la redynamisation des activités clés, le renforcement de la synergie du Groupe ONCF, la promotion d’un écosystème autour du ferroviaire et la rénovation de la chaine de valeur industrielle.

Revenant sur le comportement des différentes activités de l’Office au cours de l’année 2021, Monsieur Khlie a précisé que l’activité Voyageurs a connu une reprise remarquable par rapport à 2020. Les prévisions à fin Décembre, dénotent d’un rebond exponentiel de l’ensemble des indicateurs : le nombre de passagers s’est amélioré de +64% en passant de 21,1 Millions en 2020 à 34,5 Millions en 2021, et le chiffre d’affaires a

progressé de +87%, en s’établissant à 1,5 Milliard de Dh en 2021 contre 803 Millions de Dirhams en 2020.

Pour ne citer qu’Al Boraq, qui a bouclé sa 3ème année d’exploitation en novembre dernier, il a compté en 2021, +100% de nouveaux adeptes en transportant 2,4 Millions passagers, contre 1,3 Million de voyageurs en 2020 et le chiffre d’affaires généré a suivi la même tendance en s’établissant à 317 Millions de Dh en 2021 contre 165 Millions de Dh en 2020 (soit +100%).

Quant au transport ferroviaire fret et phosphates, il a su malgré les affres de la crise sanitaire, démontrer beaucoup de résilience et a marqué globalement en 2021, une amélioration soutenue de ses indicateurs. Enregistrant plus de 25,5 Millions de tonnes de marchandises transportées au cours de 2021 soit +2,6% par rapport à 2020, il a généré un chiffre d’affaires de 1,8 Milliard de DH soit +2,3% par rapport à 2020.

Ainsi, l’ensemble des indicateurs financiers, probables au 31 Décembre 2021, s’affichent au vert.

Grâce à la bonne reprise de l’activité voyageurs et à la résilience des activités de transport des marchandises, l’Office prévoit de réaliser en 2021, un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de DH contre 2,8 Milliards de DH en 2020 (soit+25%).

De même, l’ONCF a réalisé en 2021 des investissements pour un montant de 1,6 Milliard de DH, en se limitant à l’achèvement des opérations en cours et aux projets prioritaires de maintien de la sécurité et de la qualité de service.

S’agissant des budgets 2022, le Directeur Général de l’ONCF a rappelé qu’ils ont été élaborés en adéquation avec les orientations des pouvoirs publics, et dans la perspective de la relance économique post crise sanitaire. L’Office s’inscrit ainsi dans la continuité de la performance enregistrée en 2021, avec un objectif de chiffre d’affaires de 3,8 Milliards de DH en progression de +9% par rapport à 2021, corrélé à la reprise normale de l’activité Voyageurs. L’ONCF continuera par ailleurs son effort d’investissement en activant les différents projets nécessaires pour le maintien de la performance, et en accélérant les études relatives aux projets de développement.

Au registre du Protocole d’Accord Etat-ONCF, entérinés en Juillet 2019, des avancées notables ont été enregistrées par l’ONCF et ses parties prenantes dans le déploiement des différents chantiers convenus, notamment pour la mise en place d’un nouveau modèle économique, à même de pérenniser les performances de l’ONCF et d’assurer le développement du réseau ferroviaire marocain. L’Office poursuivra ses actions en vue de concrétiser sa transformation institutionnelle, conformément aux orientations arrêtées pour la réforme des établissements et entreprises publics.

Par ailleurs, le Directeur Général de l’ONCF a rappelé la place de choix qu’occupe aujourd’hui le rail, et ses perspectives prometteuses en tant que mode de transport de masse, offrant une solution de mobilité sobre, écologique et durable. Par ailleurs, le rail demeure un des vecteurs de la relance de l’économie en tant qu’outil incommensurable d’aménagement du territoire. Fort de ce constat, l’Office est appelé, plus que jamais, à saisir l’opportunité de son plan de développement, pour être un catalyseur de l’émergence d’un écosystème ferroviaire national à forte composante technologique, intégré autour d’opérateurs publics et privés, structurants, créateur de valeur économique et sociale, compétitif et exportable.

Avant de conclure, Monsieur Khlie a tenu à souligner que l’ONCF a entamé l’année 2022 en amorçant sa transition énergétique verte, avec l’ensemble de ses trains Al Boraq qui roulent désormais à l’énergie éolienne propre, avant d’élargir progressivement ce choix à l’ensemble de sa flotte. L’office conforte ainsi son engagement et sa forte mobilisation dans la promotion et le développement d’une mobilité inclusive, durable et performante.

A la fin de la séance, les membres du Conseil d’Administration ont félicité l’ensemble des collaborateurs de l’Office pour les efforts louables déployés pour l’atteinte des objectifs et la contribution effective à l’anticipation de la mobilité durable.

A l’issue de cette réunion, les membres du Conseil d’Administration ont adressé un message de fidélité et de loyauté à Sa Majesté Le Roi Mohammed VI Que Dieu L’Assiste.