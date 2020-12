Conseil exécutif de l’Unesco: Le Groupe arabe salue les efforts inlassables de SM le Roi pour la défense d’Al-Qods

Le Groupe arabe de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) a salué, mercredi, les efforts inlassables de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour la défense de la Ville Sainte aux niveaux diplomatique et politique.

“Le Groupe arabe salue les efforts inlassables de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour la défense de la Ville Sainte aux niveaux diplomatique et politique et apprécie hautement les initiatives du bras exécutif du Comité Al-Qods pour soutenir la résistance des Maqdessis, – à travers le financement et la mise en œuvre de projets économiques en leur faveur-, et pour préserver le cachet symbolique de la Ville sainte en tant que centre de coexistence et de paix entre les religions monothéistes”, a indiqué le ministre égyptien de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khalid Abdelghaffar, dans une allocution au nom du Groupe arabe à l’ouverture de la 210ème session du Conseil exécutif de l’organisation onusienne.

Le ministre a rappelé que la Palestine occupée et sa capitale Al-Qods-Acharif constituent une question centrale pour le Groupe arabe et retiennent toute son attention en raison de la persistante des violations graves dont elles font objet dans les domaines relevant de la compétence de l’Unesco.

A cet égard, il a fait savoir que le Groupe arabe déplore profondément que les décisions prises au sujet de la Palestine et sa capitale Al Qods-est concernant les institutions éducatives et culturelles dans les territoires arabes occupés n’ont pas encore été mises en œuvre, notamment celles en lien avec la Mosquée Al-Aqsa, la Vieille Ville, Al-Haram Al-Ibrahimi et la vieille ville d’Hébron (Al-Khalil).

M. Abdelghaffar a par la même occasion salué les efforts de SM le Roi Abdallah II de Jordanie pour la protection des lieux saints, en particulier la mosquée Al-Aqsa.

La 210ème session du Conseil Exécutif de l’Unesco s’est ouverte, mercredi, avec la participation du Maroc.

Cette session, qui se tiendra jusqu’au 27 janvier 2021, est organisée en deux parties : la première en virtuel durant le mois de décembre en raison des impératifs liés au Covid-19. La seconde, en présentiel, à partir de début janvier si les conditions sanitaires venaient à le permettre.

En plus de “la Priorité Afrique”, l’Education et l’impact de la pandémie du Coronavirus, la question du genre, la préservation du patrimoine culturel, l’adaptation à l’évolution de l’intelligence artificielle, la science ouverte et plusieurs autres questions seront au cœur de cette session.

Le Conseil exécutif est l’un des trois organes constitutionnels de l’UNESCO, aux côtés de la Conférence générale et le Secrétariat. Agissant sous l’autorité de la Conférence générale, le Conseil exécutif, composé de 58 États membres élus chacun pour un mandat de quatre ans, étudie le programme de travail de l’Organisation ainsi que les prévisions budgétaires correspondantes que lui soumet le Directeur général.

( Avec MAP )