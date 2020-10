Conteurs, musiciens gnawis et acrobates agiles redonnent vie à Jemaâ Fna

Des dizaines de groupes d’artistes de la célèbre Place Jemaa Fna ont été invités, samedi, à animer des spectacles en vue de redonner vie à la mythique place au cours d’une journée de représentation artistique.

Initiée par le Centre de développement de la région du Tensift (CDRT) et l’Association Grand Atlas en collaboration et en coordination avec la Wilaya de la région Marrakech-Safi, cette manifestation culturelle et artistique se voulait lancer un message fort, celui de la solidarité et l’espoir en un retour à la normale dans cette mythique place, qui aspire accueillir à bras ouverts, dans un avenir très proche, ses visiteurs et ses artistes.

Pendant près de trois heures, les conteurs, les musiciens gnawis, ghiwanis, les acrobates agiles, toutes ces mémoires vivantes, qui font la renommée de cette place, ont animé et réinvesti Jemâa El Fna, cœur battant de Marrakech, haut lieu d’attraction, site historique emblématique du tourisme au Maroc et une adresse incontournable pour tous les Marocains.

Ces scènes de divertissement inhabituelles en cette conjoncture exceptionnelle ont réussi à faire sortir Jemaâ Fna du silence et de la torpeur, imposés par la pandémie du Covid-19 et à attirer des touristes et de résidents de la cité ocre, venus admirer avec beaucoup d’émotions un patrimoine immatériel qui fait la fierté de tous les Marocains.

Cette manifestation culturelle, qui s’est déroulée dans le strict respect des mesures sanitaires visant à enrayer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), avait pour objectif de signaler que l’activité touristique et culturelle reprend progressivement à la cité ocre et à la place Jemaâ Fna, a indiqué à la MAP, le président du CDRT, Ahmed Chehbouni, relevant que cet événement vise en premier lieu à soutenir matériellement les artistes de la place, qui ont dû vider les lieux pour se conformer aux consignes des autorités compétentes en attendant des jours meilleurs.

Et de noter que ce genre d’initiatives louables d’entraide et de solidarité est appelé à se multiplier à l’égard de cette frange de la société, qui vit au jour le jour des recettes de leurs créations artistiques et dont l’activité a été frappée de plein fouet par les répercussions de la pandémie du Covid-19.

Parallèlement aux spectacles, les deux associations ont mené une campagne de sensibilisation sur les dangers de la Covid-19 et les moyens de s’en prémunir et ont procédé à la distribution de 2.000 masques de protection aux passants.

L’une des places les plus célèbres au monde, inscrite comme patrimoine culturel immatériel depuis 2008 et patrimoine mondial depuis 1985 par l’UNESCO, la Place de Jemâa El Fna accueille annuellement plus de 2 millions de visiteurs.

(Avec MAP)