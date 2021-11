COP26: le Maroc, leader africain des nouvelles technologies de l’énergie

Le Maroc est un leader en Afrique qui pousse vers une percée des nouvelles technologies dans le domaine de la production énergétique, a affirmé l’ambassadeur régional de la COP26 pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Janet Rogan, en marge d’un événement sous le thème « Transition énergétique – opportunités et défis en Afrique » organisé au pavillon du Maroc de la COP26.

Le Royaume coopère avec les autres pays africains et partage son expérience, « ce qui veut dire que nous disposons des opportunités et des solutions au sein même du continent« , a indiqué Mme Rogan dans une déclaration à la MAP, notant que cela ne peut que faciliter la coopération internationale pour atteindre les objectifs énergétiques.

En plus d’avoir accueilli deux COP par le passé, le Maroc s’est toujours attelé à l’accélération de la mise en œuvre de l’agenda des énergies renouvelables, a souligné Mme Rogan, ajoutant que c’est un secteur qui dispose désormais d’opportunités intéressantes grâce aux nouvelles technologies dont le coût a beaucoup baissé pour en faire des options viables pour les pays en développement.

L’Afrique fait face à de nombreux défis avec près de 600 millions de personnes à travers le continent qui n’ont pas accès à l’énergie, a-t-elle regretté, précisant que le continent, du fait de son immensité, souffre également d’un réseau de transmission qui n’est pas toujours au point. Il est donc nécessaire, à la fois pour le développement et pour une croissance socio-économique, que les gens en Afrique puissent avoir accès à l’énergie et dépasser les problèmes structurels, a-t-elle plaidé. C’est un espoir qu’offre aujourd’hui la COP26, a-t-elle poursuivi, puisque ce sommet a ouvert la porte à une multitude de nouveaux investissements et à un meilleur accès aux financements.

Sur ce point, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a indiqué qu’il est primordial de saisir les opportunités en financement qui existent pour l’Afrique, et d’insister sur l’intégration régionale dans la perspective d’une coopération sud-sud mais également sud-nord avec les partenaires européens. Cet évènement a été l’occasion de présenter les opportunités et les défis d’une transition énergétique sobre en carbone en Afrique et de discuter des voies permettant d’accélérer l’accès à une énergie durable.

( Avec MAP )