Coronavirus, ce ‘’Game changer‘’ qui motive le report du GIS2020 à l’année 2021 !

En raison de la crise du Covid-19, la 4ème édition du Global Influencers Summit (GIS), qui devait se tenir initialement en novembre à Marrakech autour du thème : « Be a positive influencer in Vuca World » a été reportée à 2021. Ce report a été décidé d’un commun accord avec l’ensemble des partenaires du GIS et en respect des restrictions sanitaires établies par les autorités nationales. La nouvelle date du GIS sera communiquée ultérieurement.

Pour rappel, le Global Influencers Summit (GIS) est le premier sommet international des influenceurs au Maroc, organisé par l’agence Brand Factory. Son objectif est d’accompagner le développement de la communication d’influence et du Marketing digital.

La première édition du GIS a été organisée en 2016. Depuis, l’événement rassemble à chaque édition des professionnels de la communication, du digital et des influenceurs nationaux et internationaux de différents domaines, afin d’échanger sur les évolutions du secteur de la communication d’influence, des influenceurs et du marketing digital.

Le Global Influencers Summit est désormais le RDV annuel incontournable des Influenceurs. RDV en 2021 à Marrakech pour une édition encore plus riche et en toute sécurité !